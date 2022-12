Wanda contó cuáles son los 7 requisitos que un hombre tiene que tener para enamorarla

Wanda Nara está oficialmente separada de Mauro Icardi y crecen los rumores de romance con L-Gante. En medio de este contesto, la empresaria sorprendió al detallar las 7 cualidades que una persona tiene que tener para poder enamorarla.

La empresaria les pidió a sus más de 15 millones de seguidores que le hagan preguntas en su cuenta de Instagram y, en una de sus respuestas, fue directa con sus exparejas porque dudó de si verdaderamente existe una persona con todos los dotes que ella exige. “Tiene que ser un potro”, escribió como una de las pretensiones.

“¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?”, le consultó una usuaria. “Ser inteligente, apasionado por lo que hace, una persona segura y madura, que me cuide, me respete y me haga sorpresas”, contestó Wanda Nara y enlistó todos los puntos que debe reunir para robarse su corazón.

Si bien la mediática fue muy clara con lo que cree que un hombre debe darle, llamó la atención con una peculiar observación que hizo sobre esos ítems. “¿Existe?”, escribió ella y dudó no solo de sus exmaridos -Maxi López y Mauro Icardi- sino también, de L-Gante, su pretendiente.