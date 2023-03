Wanda Nara se autorregaló un auto de alta gama y lo presumió en las redes, pero un detalle generó burlas

Wanda Nara decidió ampliar su flota de autos y se compró uno de alta gama para pasear por Buenos Aires, donde se instaló para grabar MasterChef, ciclo culinario que conducirá por primera vez. “Como me estoy portando bien me compré un regalo”, comentó en sus redes sociales, donde presumió el Audi que despertó un centenar de burlas por un particular detalle.

Mientas que algunos usuarios y familiares la felicitaron por el nuevo integrante, otros le fueron al hueso asegurando lo único que podía hacer en la vida era mostrar sus lujos. Sin ir más lejos, la criticaron porque en el panel de instrumentos se vio que se lo dieron con algo de kilometraje, lo que le hizo perder la “magia” del 0km para quedar como una verdadera diva.

“Típico comportamiento de una persona que fue pobre y ahora tiene dinero. Necesita mostrar todo lo que tiene y mostrarle al mundo la vida fabulosa que vive”, “Nada te hace feliz”, “Wanda... ¿en serio mostrando eso? Entiendo que las peleas con Icardi ya no venden, pero la gente se está cagando de hambre, linda”, “Todo material. El lujo en Wanda es vulgaridad. ¿Hará alguna obra de caridad? ¿Ayudará a niños con hambre? Ciertamente lo dudo, su vida pasa por lo material”, le dijeron.

La foto de Wanda Nara después de hacer el amor con Mauro Icardi

El 28 de febrero, Mauro Icardi utilizó su cuenta de Instagram para gritar a los cuatro vientos que todo marcha viento en popa con Wanda Nara, a pesar de la distancia. Le dedicó un posteo especial para celebrar los 10 años en pareja y cruzó todos los límites al publicar una foto juntos después de hacer el amor, aunque luego decidió eliminarla. Allí se la vio boca abajo, sin corpiño y con una diminuta tanga que resaltó en su cuerpo bronceado.

El jugador del Galatasaray también cometió un error al saludarla por otro aniversario, ya que la empresaria confirmó su separación de Maxi López en noviembre de 2013, lo que evidencia que lo engañaron. Al quedar expuesto, el rosarino optó por borrar la dedicatoria y volvió a recibir insultos de sus seguidores, que lo trataron de “marioneta”.

Los usuarios le pidieron que trabajara su amor propio para dejar de hacer el ridículo con Wanda, que apenas pisó Buenos Aires intercambió mensajes con L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente el año pasado.

Fuente: TN