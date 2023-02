Wanda Nara no descartó vender sus fotos sin censura en una web erótica y publicó un anticipo de alto voltaje

Después de compartir varias fotos hot, Wanda Nara fue tentada para sumarse a Divas Play, la misma plataforma donde Cinthia Fernández, Silvina Luna, Silvina Escudero, Mariana Diarco y Florencia Peña venden su contenido sin censura por 15 dólares. Consultada por un seguidor, aclaró que no lo descarta para el futuro, pero que por ahora no lo hará porque tiene otras prioridades.

“Me ofrecieron ser la imagen mundial. Hoy mis compromisos me lo impiden. Seguiremos charlando para más adelante. Hoy estoy enfocada a la conducción y a una película que requiere mucho tiempo y exclusividad en algunas cosas”, explicó, pero publicó un adelanto vestida con un body rojo de encaje que dejó ver de más.

Después de haber pasado unos días en su casa de campo en Milán, la empresaria tiene las valijas listas para emprender una aventura que la trasladará hacia varios países. Primero irá a Estambul, y luego viajará a la Argentina para después aterrizar en Brasil. El último destino será nuevamente Buenos Aires, donde grabará MasterChef (Telefe).

Wanda Nara aclaró que no volvió con Mauro Icardi

Un día después de San Valentín, Wanda Nara contó en sus redes sociales que continúa soltera, aunque no sola, porque “vive rodeada del amor de sus hijos y la familia”. Fue a mediados de noviembre cuando Wanda explicó por qué eligió separarse de Mauro Icardi. Dijo que sentía el fuerte deseo de trabajar en su país, pero que él no estuvo de acuerdo y por eso hubo un cortocircuito.

“No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Hace poco le expresé a Mauro mi deseo de volver al trabajo y no le gustó. Esto no significa descuidar a mis hijos. Mauro entrena solo dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”, sostuvo ante Vanity Fair.

En ese momento, reveló que intentó reconquistarla en varias oportunidades, pero que ella no dio el brazo a torcer. “Cada dos por tres lo intenta. Me dijo: 'No me rindo'. Pero yo sé que si nos volvemos a juntar, y en dos meses le cuento de una nueva oferta de trabajo, estaremos de nuevo en el mismo punto de partida”, remarcó.

Fuente: TN