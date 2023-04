A 50 años de la primera llamada de la historia desde un teléfono móvil

Hace 50 años, el directivo de la empresa Motorola Martin Cooper realizó la primera llamada telefónica desde un dispositivo móvil, un acontecimiento inédito que marcó el inicio de la historia de la telefonía móvil y los desarrollos que lo siguieron durante las últimas décadas.



Fue el 3 de abril de 1973 cuando Cooper utilizó por primera vez un prototipo del Motorola DynaTac 8000X, que pesaba alrededor de un kilo, tenía unos 33 centímetros de altura contando la antena, 4,5 centímetros de ancho y 8,9 centímetros de grosor.



"¿A que no sabes desde dónde te llamo?", le dijo Cooper a su mayor rival en el sector, Joel Engel, de los Bell Labs de AT&T, en lo que fue la primera llamada de la historia desde un teléfono móvil.



Cooper se encontraba en la Sexta Avenida de Nueva York, en Estados Unidos, a minutos de dar una conferencia de prensa en el hotel Hilton para anunciar este hecho inédito, consignó la agencia Europa Press.



"Cuando hice la primera llamada pública con un teléfono móvil portátil el 3 de abril de 1973, sabía que era sólo el principio; que Motorola y la industria de la telefonía móvil estaban iniciando una revolución en las comunicaciones personales", afirmó Martin Cooper mediante un comunicado de prensa de Motorola difundido este lunes en Argentina.



"Desde entonces, ha habido un gran número de innovaciones fundamentales, muchas de ellas creadas por Motorola. Los primeros cincuenta años fueron sólo el ejercicio de precalentamiento y habrá muchos más avances apasionantes que transformarán la humanidad", agregó.

Cómo cambiaron los celulares

Actualmente, según los últimos datos de Hotsuite, el 67% de la población mundial es usuaria de un teléfono móvil que hoy además de llamadas permiten servicios ya "básicos" como mensajería y acceso a internet o utilizar redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming y distintos servicios a base de inteligencia artificial.



Más del 55% del tiempo que los internautas dedican a navegar en Internet lo hacen través de un smartphone, según la misma fuente.



Hace 50 años, el dispositivo desarrollado por Motorola tardaba al menos diez horas en cargarse.



Los sistemas de carga rápida, junto con la mayor capacidad de las baterías, permitieron extender la autonomía diaria y la vida útil de los teléfonos móviles, que con pocos segundos de carga ya pueden ofrecer varias horas de uso.



Las antenas ya no son visibles en el diseño, como ocurría con los primeros teléfonos móviles, y sus diseños son cada vez más estilizados con los años, pese a que la tendencia actual sitúa en unas 6 pulgadas el tamaño de pantalla habitual.



El grosor se ha reducido a apenas un centímetro o menos, y no llegan a 20 centímetros de alto, mientras que su peso no suele alcanzar los 300 gramos.



"Trabajando en Motorola durante más de 20 años, he tenido la oportunidad de ser testigo de muchas de estas innovaciones icónicas", comentó por su parte Sergio Buniac, actual presidente de Motorola.



"La innovación está en nuestro ADN", agregó.



En 2019, la empresa fue pionera en lanzar el primer smartphone plegable del mundo y el primer smartphone disponible comercialmente en el mundo en conectarse a 5G, indicaron.

