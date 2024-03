El relato de la mujer que fue violada en India: "Pensábamos que nos mataban"

Luego de recibir una indemnización del Gobierno de India tras haber sido violada por un grupo de siete hombres, Fernanda -la turista española que se encontraba recorriendo el país asiático en moto junto a su pareja- relató cómo fue el momento de la fuerte agresión y cómo continua su vida luego del incidente. “Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros”, aseguraron.

Fernanda y Vicente - sufrieron un violento ataque en la India

Así, en diálogo con el medio español COPE, la mujer de 28 años detalló cómo comenzó el ataque y el momento en que la alejaron de la carpa en donde estaban durmiendo. “Cuando salí de la tienda, vi a uno con un cuchillo y quise agarrar la piqueta. Pero me tomaron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”, lamentó, y agregó: “Me sacaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas, perdí la cuenta. Después de un tiempo, uno me da ropa y me dijo que me vista. Pero se dio la vuelta y volvió a violarme”.

“Me pusieron un cuchillo en el cuello, me tiraron y me dijeron que me iban a matar. En ese momento, pensé que Fernanda estaba muerta porque ya no la escuchaba. Ahí pensé que se acababa todo”, continuó Vicente, la pareja de Fernanda que estaba junto a ella al momento del ataque. Además, detalló el “alivio” que sintió cuando “vio venir a Fernanda”. “A pesar de la situación, me alegré al verla viva. Eché a correr hacia ella y los hombres salieron corriendo. No se llevaron nada”, contó.

“Esperamos que queden presos todos. Si pudiera pasarles algo más que la cadena perpetua, estaría perfecto. Para que sientan a piel lo que pasamos nosotros”, dijeron en una entrevista con el medio El Debate. Hasta ahora, la causa sólo tiene a tres de los siete sospechosos en prisión preventiva, que fueron llamados a comparecer ante un tribunal este domingo, frente a la víctima y su pareja. Según las autoridades, admitieron los hechos, pero no trascendió por qué delitos serán acusados. La declaración fue el paso previo a que sean ratificados los arrestos y se formalicen los cargos criminales.

“No sabemos cómo los detuvieron, solo que estaban escondidos. Tienen ADN de ellos por todos lados. Varios eran agricultores, estaban trabajando en el campo y los tenemos grabados porque fuimos y hablamos con ellos antes. No eran una banda de delincuentes, era gente que se encontró una situación y no le dio mayor importancia. Son gente sencilla, que no tiene cultura”, agregaron las víctimas.

Asimismo, la pareja -que lleva casi 10 años juntos- explicó que “están pasando un momento difícil”, ya que los violadores “destrozaron sus vidas y las de ellos”. “Esto nos marcará para siempre, pero intentaremos olvidarlo y seguir. Es muy triste para estar recordándolo todo el tiempo”, acotó Fernanda, y reflexionó: “La vida es corta, es bonita y tuvimos una segunda oportunidad, que no lo tienen muchos”.

Fernanda

Por su parte, Vicente aseguró que se acuerda todos los días de la situación, pero que “pasado este revuelo ya no lo van a nombrar más”. “Hay que seguir para adelante y no hablar del tema. Ahora es bueno que la gente sepa y que no juzgue a India. No es un país de mierda, es un país diferente”, consideró.

“Hay que ser ejemplar con los castigos para que no pase más. Eso pedimos, que los castiguen bien duro, porque sino otros van a hacer lo mismo”, resaltó Fernanda. Finalmente, Vicente destacó la “entereza” de Fernanda, y aseguró que esta experiencia sólo logró que “se quieran aún más”.

El ataque a la pareja de españoles en India

La pareja dormía en una carpa en el distrito de Dumka, en el estado de Jharkhanda, a más de 1300 kilómetros de Nueva Delhi. Pasaban la noche para seguir al día siguiente a Nepal cuando el grupo de desconocidos los atacó. Luego de golpearlos y amenazarlos, comenzaron a agredir y violar a la mujer. “Me pusieron un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la violaron siete hombres”, aseguró Vicente en un video que subieron a sus redes sociales.

“Teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme”, dijo la víctima. Finalmente, la pareja fue hallada por una patrulla de policía en medio de una ruta, cerca del bosque donde habían acampado.

Los viajeros llevan seis años viajando juntos. Durante los últimos meses recorrieron el país desde el extremo sur y su plan era concretar toda la extensión del continente asiático y finalizar en Nueva Zelanda. Como influencers de viajes, llevan 170.000 kilómetros y 66 países recorridos, con el objetivo de dar la vuelta al mundo.

Fuente: La Nación