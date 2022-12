Bullying en escuelas de Jujuy: "La familia es la primera educadora"

Durante el año se visibilizaron nuevos casos de Bullying en escuelas de Jujuy. El reclamo de padres también tomó relevancia y en algunos casos hubo hasta movilizaciones en algunas instituciones exigiendo un accionar rápido y efectivo por parte de los directivos y autoridades ministeriales.

Ante este contexto, Alicia Zamora quien se desempeña como secretaria de Gestión Educativa de Jujuy brindó algunas declaraciones en AM630-GPS y remarcó la posición de que la "familia es la primera educadora".

En primer lugar, Zamora aseguró que cada institución tiene la potestad y la responsabilidad de manejar las sanciones para cada estudiante ante una situación conflictiva. Por otra parte, sostuvo que "cuando son faltas graves o se considere necesario, interviene la Secretaría de Equidad o el servicio de asistencia escolar".

Por otra parte, la funcionaria explicó: "Muchas veces la escuela asume situaciones que no le son propias, a la escuela le delegan funciones. Hay que decirlo una vez más, la familia es la primera educadora, la escuela tiene que acompañar y aconsejar".

Te puede interesar: Una alumna del Bachillerato 2 fue brutalmente agredida y su familia pide protección

Profundizando en el rol familiar dentro del proceso educativo, Zamora aseveró: "Las mamas o papás no saben cómo se comporta su hijo, no saben si es malo con los demás o si sufre Bullying. Muchas veces los chicos no hablan y se expresan agrediendo y si hay padres presentes hay situaciones que se pueden prevenir".

Zamora además hizo foco en el tiempo post pandemia que les toca vivir a muchos estudiantes en el ámbito escolar. "Se han producido situaciones de violencia por falta de convivencia y ahora están haciendo erupción en las escuelas, haciendo un traspaso de lo vivido en la familia en el ámbito escolar", señaló.

Apelando a su experiencia como docente, la funcionaria de la cartera de Educación explicó: "Cuando veía que había problemas o no estudiaban, eso me decía que había problemas en la casa".

Te puede interesar: Desde Educación piden que los colegios informen sobre los casos de bullying

Situación de los profesores y las sanciones aplicables

Este año hubo reclamos de padres que pedían expulsión de algunos estudiantes de las escuelas y sanciones más severas. Respondiendo a esta situación y al planteo de algunos docentes, Zamora remarcó: "Muchos profesores se quejan del mal comportamiento, pero cuando suceden las cosas no dejan registros. Uno va a mirar la hoja de ruta del alumno y está todo impecable como si no pasara nada, se pretende sacarlo, pero uno tiene que dejar registrado que en tal fecha se produjo una situación que merece una sanción ya sea leve, moderada o grave".