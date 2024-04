Choferes de taxis de radio llamada se oponen al aumento de tarifas en Jujuy

Choferes autoconvocados se expresaron en contra del aumento de la tarifa de taxis de radio llamada, indicando que es perjudicial tanto para el usuario como para el trabajador.

Alejandro Gustavo Santos, taxista, dialogó con Canal 7 de Jujuy el último jueves y explicó: "Estamos en Plaza Belgrano porque queremos informarles a los usuarios qué es lo que está pasando y porqué están subiendo las tarifas y decirles que nosotros, los choferes de taxis, no estamos a favor de la suba de la tarifa porque nosotros vivimos del servicio que prestamos".

Choferes autoconvocados

Luego agregó: "Acá somos todos choferes. El día miércoles, los de la Cámara se presentaron como choferes y como trabajadores. En esta convocatoria estaba el presidente y él no trabaja, había propietarios de licencias nada más, pero no trabajadores. Entonces les pedimos que no le mientan al usuario".

En torno a la crisis económica que también atraviesa el sector, Santos detalló: "El chofer está pagando el alquiler de los autos y no le está quedando para comer. En estos estos momentos pagamos $21.000 o $24.000 la hora, dependiendo el carnet, y no tenemos ganancia".

Más adelante, el trabajador del volante indicó: "Han hecho una empresa del transporte alternativo y para nosotros es una forma de vida. El chofer hace una inversión de $100.000 para poder manejar un taxi, tenemos que pedirle permiso al Intendente para trabajar, tenemos que pagar un sellado. Es una vergüenza porque es la única provincia donde piden tantos requisitos para trabajar".