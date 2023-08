Con la carpa azul y casi 300 policías, despliegan un operativo en el ingreso a la Quebrada

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia, efectúa un operativo en las rutas N° 9 y 52 “con la finalidad de garantizar el libre tránsito hacia localidades de la Quebrada”, informaron desde el Gobierno.

El dispositivo inició este lunes en Ruta Nacional N° 9 a la altura del acceso Purmamarca, donde se dispuso la carpa azul y presencia policial “con el fin de asegurar la agilidad en la circulación vehicular hacia los puntos atractivos del Norte de la provincia”.

En tal contexto, el ministro de seguridad, Guillermo Corro, expresó: "tras la problemática que provocaba los cortes de ruta tanto para los turistas como los comerciantes de la zona se ha planificado este servicio con el fin de garantizar la transitabilidad hacia las localidades del norte de la provincia".

Operativo en la Quebrada

Continuando, el titular de Seguridad sostuvo que la tarea del personal abocado es permitir la libre circulación. "Queremos que se respete el derecho que tienen todas las personas de transitar tranquilamente y que puedan visitar los atractivos turísticos de Jujuy”, indicó.

Además, mencionó que son 290 efectivos abocados al servicio, todos de diferentes áreas como personal de infantería, CEOP y efectivos de las distintas comisarías.

Finalmente, Corro indicó que "también tenemos personal de la Secretaria de Seguridad Vial fiscalizando y regulando el tránsito de los distintos rodados que circulan por el tramo de ruta 9 y 52".

UN COLECTIVO SE INCENDIÓ EN LA QUEBRADA

Un colectivo de larga distancia que viajaba desde La Quiaca, con destino a La Plata, sufrió esta tarde un principio de incendio en el sector de la bodega y las llamas dañaron el equipaje de los pasajeros. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El incidente se produjo cerca de las 17, cuando el vehículo circulaba con 49 pasajeros por Ruta Nacional 9, a la altura del Paraje Chorrillos, en la Quebrada de Humahuaca.

Según indicaron fuentes policiales, una falla en los frenos habría iniciado un principio de incendio en el sector de la bodega en donde se guarda el equipaje, lo que provocó daños en los bolsos y las cajas que trasladaba el colectivo.

Apenas los choferes advirtieron la presencia de humo, detuvieron el vehículo en una casilla al costado de la ruta y evacuaron la unidad.

De inmediato llegó al lugar personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, que lograron sofocar las llamas que gracias al rápido accionar no llegaron a ser de gran magnitud. Personal del Same asistió a los protagonistas, que a pesar de la presencia de humo y el fuego, no sufrieron complicaciones respiratorias ni quemaduras.

El ayudante fiscal, Luis Cavanna, dispuso que se inicie una investigación para determinar de manera fehaciente cuáles fueron las causas del incendio.