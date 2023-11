Desaparición de María Luz Herrera: realizaron nuevos allanamientos en Villa Ángela

La búsqueda de María Luz Herrera en Chaco sigue su curso. La joven está desaparecida hace más de un mes y se sospecha de un posible femicidio por parte de su pareja con ayuda de su padre, que están detenido desde hace varios días.

Según informó el Diario Chaco, este miércoles por la tarde realizaron dos nuevos operativos de allanamientos en la localidad de Villa Ángela, para buscar cualquier indicio que pueda ayudar a encontrar a la joven. En esa localidad, una semana atrás, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del padre del joven y secuestraron su camioneta y otras pertenencias ya que tenía el celular de la joven en su poder.

Estos nuevos procedimientos se realizaron en el transcurso del día, en un terreno donde se encuentra una cancha de fútbol, propiedad de uno de los detenidos. Sin embargo, los resultados fueron negativos . En este lugar, también colaboraron perros entrenados para la búsqueda de personas vivas o fallecidas, pero no encontraron nada.

El otro lugar allanado fue nuevamente la vivienda del mismo hombre, el padre del joven del cual se incautaron algunas prendas de vestir para análisis posterior, con el fin de determinar si contienen algún indicio relacionado con la chica.

Un considerable número de efectivos policiales estuvieron presentes en el sitio, pertenecientes a la División de Investigaciones de Villa Ángela, quienes recibieron apoyo de otras unidades. En este último allanamiento, el propietario de la vivienda, Darío Ismael Godoy Ojeda, estuvo presente y fue trasladado desde Sáenz Peña a Villa Ángela para presenciar la diligencia, por disposición del fiscal a cargo de la investigación.

La madre de María Luz Herrera pidió por la aparición de su hija: "Que pida ayuda en cualquier lugar"

El fiscal Gustavo Valero, de la Fiscalía N°4 de Sáenz Peña está a cargo de la causa para dar con el paradero de la joven jujeña. Cuando Cecilia Leaño -madre de María Luz- arribó a la fiscalía, reconoció las pertenencias de su hija y de su gato Nay.

El Diario Chaco dialogó con los padres de la joven que viajaron a la localidad de Sáenz Peña donde María Luz vivía con su novio, para seguir de cerca la investigación. Señaló que viajará "todas las veces que pueda". "Era una niña muy cariñosa, adoraba a sus hermanos, era muy detallista. Le gustaba mucho la música, asistir a conciertos, adoraba a su gato", recordó la madre.

La mujer pidió a la comunidad ayuda para encontrar a su hija: "Por favor, les pido que colaboren, que aporten los datos que tengan".

"No quiero pensar en ningún momento que mi hija no está conmigo", dijo Cecilia y pidió que si la está viendo que pida ayuda. "Si no estaba bien, que pida ayuda en cualquier lugar, nosotros estamos atentos a todo".

Al ser consultada si tenía algún problema de salud, la madre de María Luz explicó: "Tenía solamente un pequeño problema de tiroides, estaba medicada y controlaba nada más".