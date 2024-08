El Gobierno de Jujuy adelantó que la próxima semana iniciará una nueva ronda de paritarias

Tras el aumento del 10% con el salario de julio, el Gobierno de Jujuy adelantó que la próxima semana iniciará una nueva ronda de reuniones paritarias con los gremios estatales. Así lo afirmó el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Normando Álvarez García.

El funcionario, en diálogo con Canal 7 de Jujuy, remarcó que “es muy factible que continuemos con las paritarias la semana que viene”.

Álvarez García manifestó que los primeros gremios en ser convocados serán los docentes, luego los del sector salud, y después se continuará con los que tienen un gran número de afiliados como ATE, UPCN y municipales.

“Ustedes saben que, independientemente de las paritarias, permanentemente estamos dialogando con la mayoría de los gremios porque nosotros creemos que en momentos de crisis tenemos que estar atentos, hablando, conversando, en diálogo que es importante”, expresó el ministro.

Si bien no quiso adelantar la oferta salarial que se les comunicará a los gremios, Álvarez García subrayó que “nunca los gremios se van con las manos vacías, a veces se van conformes, otras veces no, y no es fácil pero siempre tratamos de darles una respuesta”.

Para finalizar, el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, destacó que “la idea del gobernador Carlos Sadir es que a fin de año los sueldos de los empleados públicos superen en 2, 3 o 5 puntos a la inflación. Es una meta que tenemos y que seguramente la cumpliremos como venimos cumpliendo todos estos meses”.