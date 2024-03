Emergencia Vial en Jujuy: cobrarán 10 pesos por cada litro de combustible para recaudar fondos y reparar calles

El último jueves, concejales de San Salvador de Jujuy aprobaron la creación de una nueva tasa municipal a cobrarse a través de la compra de combustibles y GNC, cuyos fondos se destinarán a la reparación de calles.

Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante manifestó que la decisión se tomó en un debate con autoridades Hacienda y Obras Públicas avanzando en la declaración de la Emergencia Vial tras las lluvias registradas en las últimas semanas, “tenemos la suerte de ser una ciudad que está en pendiente y el agua corre, sino se producirían grandes inundaciones pero también se generaron daños importantes en el pavimento y el desplazamiento del mismo”.

“Se trata en realidad de una tasa del 1% que posiblemente se implemente en los próximos 20 días. Esta tasa sería absorbida por el usuario y no por las estaciones de servicio, por lo que el litro de combustible que sale en promedio es de $1.000, pasaría a costar $1010, en el caso del GNC sería mucho menos”.

“Las obras comenzarían de inmediato cuando se comience a cobrar la tasa que es tipo retributiva que significa que tiene al tener una contraprestación específica por ese recurso, se establece que se debe informar qué obras se ejecutarán con esos recursos”, agregó.

Cabe recordar que el periodo de la Emergencia Vial en la capital jujeña está establecido por dos años con la posibilidad de extenderse dos años más.

Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Deliberante de San Salvador

Emergencia vial en Jujuy: por las lluvias, más de un 70% de las calles de la ciudad sufrió daños

En diálogo con Canal 7, el concejal Gastón Millón dio cuenta el mal estado en que quedaron las calles de la capital jujeña luego de varias tormentas durante las últimas semanas.

"Según nos informó el Secretario de Obras Públicas, más de un 70% de la red vial de la ciudad sufrió algún tipo de daño", reveló Millón.

También aseguró que "la maquinaria municipal está trabajando" en las reparaciones, aunque aclaró que "mientras exista previsión de lluvia inmediata cierta maquinaria no puede trabajar por el peso que tiene" ya que si el suelo no se secó, "se podría hundir, lo que agravaría aún más la situación".

El funcionario lamentó que los trabajos no se puedan llevar a cabo con celeridad, no solo porque las lluvias y alerta de ellas persisten sino también porque "ya no tenemos la posibilidad inmediata de acceso a financiación a través de Nación para la reparación y la urgencia".

"El metro cúbico de hormigón se disparó por las nubes y es necesario para la reparación de calles", comentó e indicó que si bien el personal de obras estaría cobrando normalmente su sueldo, el problema ahora radica en el alto costo de los materiales.