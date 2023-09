En Jujuy se registraron dos femicidios durante el año: cómo fueron los crímenes

En Jujuy se lamentaron dos femicidios durante el año . El primero ocurrió en El Piquete, a finales del mes de agosto, cuando un hombre mató a su expareja, Débora Cano, que estaba embarazada. El segundo hecho tuvo lugar en la madrugada de este lunes en El Carmen, donde un sujeto apuñaló en el pecho a la víctima.

Cada causa tiene a un hombre acusado y en ambos hechos se trata de las exparejas de las mujeres asesinadas.

EL FEMICIDIO DE DÉBORA CANO

La Fiscalía a cargo de la investigación por el trágico femicidio de Débora Cano, ocurrido en la localidad de El Piquete, brindó una conferencia horas posteriores al hecho y explicó la situación del único detenido acusado como el autor del crimen.

El fiscal Augusto Baiud indicó: "el imputado ha conocido el hecho que se le atribuye, la calificación legal que este miembro acusador entiende que ha cometido y hay una sospecha razonable al respecto".

Por este motivo la Jueza de Violencia de Género dispuso la prisión preventiva de M. E. Mariano por el plazo de 6 meses mientras continúa la investigación.

Durante la conferencia, Baiud detalló: "en este hecho no había cuestiones previas entre las partes que diera cuenta que podría suscitarse un hecho de esta naturaleza. No existen denuncias previas, el acusado no tiene ningún tipo de antecedentes, pero como bien lo sabemos este tipo de hechos en algunas ocasiones no nos dan indicios, ni la propia víctima tiene indicios de que puede llegar a suceder un hecho de esta naturaleza".

Marcha pidiendo Justicia por el femicidio de Débora Cano

Mientras que por otro lado se esclareció que Débora no convivía con su victimario, pero sí tenían una niña en común de un 1 y medio aproximadamente. "La víctima no había percibido que podía llegar a este desenlace", recalcó el fiscal.

Luego agregó: "es materia de investigación cómo llega la víctima y el victimario al lugar del hecho, no está totalmente esclarecido, pero sí lo que puedo aclarar, lo que entiende este órgano acusador, es que la modalidad con la que se ha cometido el hecho, la víctima no presentó ningún tipo de defensa y por eso es que se le imputa la alevosía a M. E. Mariano casualmente porque la víctima no ha presentado ningún tipo de actividad defensiva".

Baiud también indicó que no tienen conocimiento que el acusado haya prestado algún tipo de declaración ya que la oportunidad para realizar cualquier tipo de confesión es la audiencia.

Cabe destacar que tras la realización de la autopsia del cuerpo de Débora Cano, se pudo establecer que aproximadamente falleció el día 26 de agosto a horas 00.30 a causa de un shock hipovolémico por las heridas que presentaba.

Además confirmó que la escena del crimen fue el mismo lugar donde hallaron el cuerpo ya que "no hay indicios, evidencias que demuestren otra cosa a esta altura de la investigación".

Finalmente, especificó que la causa está caratulada como 'homicidio agravado por el vínculo, alevosía, violencia de género y aborto'.

FEMICIDIO EN EL CARMEN

Una mujer de 38 años fue asesinada por un hombre de 40 años en la localidad de El Carmen durante la madrugada de este lunes.

La oficial Yanina Coronel, prensa de la Policía confirmó a Canal 7 de Jujuy que por la información que se maneja, el sujeto, quien sería su expareja, habría llegado al domicilio de la víctima, en el barrio 23 de Agosto en calle Susques en aparente estado de ebriedad y mantuvieron una discusión en la puerta del domicilio.

Posteriormente, el hombre le provocó una herida de arma blanca a la altura del pecho. La mujer solicitó ayuda a a los vecinos en la vereda de su domicilio y luego, el asesino intentó ser reducido por unos vecinos, pero logró escapar a la casa de unos familiares. La víctima falleció producto de la grave herida.

Inmediatamente llamaron al personal policial y se presentaron junto a personal de Bombero, Criminalística,

para realizar las tareas investigativas en el lugar.

El ayudante de fiscal, la fiscal y el Subcomisario tras obtener una serie de pruebas y testigos se dirigieron al domicilio donde se escondía. Allí, unos jóvenes les informaron que ingresó a la vivienda de la esquina calle Humahuaca, siendo colindante al domicilio de un familiar.

Al llegar, ingresaron a la vivienda, tras hablar con el dueño y lo encontraron durmiendo por lo que inmediatamente fue detenido por la policía.