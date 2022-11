Informaron que la implementación del Vía Parking fue positiva durante la primera semana en Jujuy

Desde hace una semana empezó a regir el Vía Parking, el sistema para pagar el estacionamiento a través del celular en Jujuy y Daniel Caballero integrante de la Cooperativa de Trabajo 16 de Noviembre habló en Canal 7 y destacó que en la primera semana de su implementación, "hubo un balance positivo".

"El día lunes, martes y miércoles fue difícil porque la gente no tenía la aplicación y tuvimos malos tratos de algunas personas, pero hasta el día de hoy es positivo", explicó Caballero y destacó que la gente ya entró en conocimiento de como utiliza la aplicación.

Sostuvo que actualmente siguen realizando capacitaciones para ayudar a las personas en la carga de la aplicación.

Oscar Quispe presidente de la Cooperativa de Trabajo 16 de Noviembre habló en el programa de La Primera Hora de AM630 y explicó que el sistema funciona en un 80% bien y "los convenientes que se presentan son solucionables".

"Vendemos el sistema y colaboramos con los inspectores en la implementación del sistema. Desde la cooperativa asesoramos a las personas y ayudamos en la carga de ser necesario", sostuvo.

Indicó que toman fotografías de las patentes en algunos casos por no implementar el Vía Parking. "Según el secretario si se puede hacer eso con los que no pagaron estacionamiento. El centro de monitoreo te dicen que hay que verificar el box y el vendedor tiene que fiscalizar si paga o no paga y a partir de esto surge la correspondiente multa", comentó Quispe.

Recordó que el Vía Parking solo se paga de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 21 hs y los sábados de 9 a 14 hs.

Vía Parking: cómo funciona