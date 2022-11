Ingreso a primer año: estos son los colegios que todavía tienen vacantes

Tal como estaba estipulado, este martes el Ministerio de Educación de Jujuy publicó el listado de instituciones secundarias que aún tienen vacantes luego de la primera instancia de inscripción.

Luego de recabar datos acerca de los alumnos que no se inscribieron en la primera etapa, a partir de las 00:00 horas del miércoles los estudiantes podrán inscribirse en alguno de los colegios que todavía tienen lugar en sus filas.

El listado de instituciones con vacantes para la segunda instancia se puede consultar ingresando a este link (click acá).

Desde Educación recordaron que “en la segunda instancia de preinscripción podrán participar los alumnos que no fueron asignados en la primera instancia, o que habiendo sido asignados no confirmaron su inscripción definitiva en la institución”.

Asimismo, comunicaron “a los padres, madres y/o tutores que a partir de las 00:00 horas del miércoles 23 y hasta las 24:00 horas del viernes 25 de noviembre estará disponible el formulario para la segunda instancia de preinscripción de alumnos ingresantes”.

El proceso se concretará a través de la página oficial http://ingreso2023.jujuy.edu.ar.

Los interesados deben ingresar con el mismo código que la escuela primaria otorgó en la constancia de alumno regular.

Alrededor del 80% de las vacantes fueron confirmadas

Eduardo Vega director de Educación Secundaria del ministerio de Educación habló en “El Puente Informativo” sobre las nuevas vacantes que darán a conocer e informó que “alrededor del 80% de las vacantes fueron confirmadas y en las escuelas con mucha demanda quedaron pocos lugares”.

Vega destacó que hubo ciertos problemas para algunos padres cuando querían inscribir a sus hijos porque “presentaban condiciones que no correspondía como por ejemplo que tenían un hermano y al no corroborar esta condición, no podían confirmar esta vacante, lo cual significaba una más".

Especificó que debió quedar algunos lugares en “colegios nuevos que inauguraron hace poco” ya que afirmó que para los más solicitados, la demanda está casi cubierta en su totalidad.

"Si una escuela tuvo 150 asignados y solo confirmaron 130, se van a informar que hay 20 vacantes disponibles por ejemplo, e ingresan todas las escuelas con lugares disponibles, incluso las que no entraron en sorteo", dijo.

Cómo sigue el cronograma para el ingreso a primer año en Jujuy