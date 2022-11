Ingreso a primer año del Secundario: cómo es el sistema para los abanderados

En el día de hoy se llevará a cabo el sorteo del ingreso a primer año del Secundario para el ciclo lectivo 2023 desde las 16 horas a través de las páginas de redes sociales del gobierno de Jujuy.

Eduardo Vega director de Educación Secundaria del ministerio de Educación, habló en el programa La Primera Hora de AM630 y destacó que para la preinscripción se anotaron 10.800 estudiantes y habrá disponibilidad para todos ya que “la provincia tiene un número de vacantes disponible para todos los egresados de primaria en escuela pública”.

Al preinscribirse, los alumnos abanderados tienen más posibilidades para ingresar, pero con un cupo de hasta un 25% de las vacantes disponibles. Al respecto, Vega contó que una de las modificaciones que plantearon este año es que no solo tenga la posibilidad un abanderado por institución, sino los abanderados de ambos turnos. Esto quiere decir que cada escuela primaria podrá acreditar que tiene más de un abanderado, uno por cada turno.

“Desde el año pasado existe la posibilidad para los alumnos abanderados. Además, este año se decidió que no solo ingrese un abanderado por escuela, sino que ingresen uno por turno en caso de las instituciones que tengan dos turnos”, explicó el director anunciando más posibilidades para el 2023. Asimismo, aclaró que “ser abanderado no entra a la primera escuela que eligió, pero tiene más posibilidades que un estudiante que no es abanderado”.

Otro cambio que se llevó adelante fue que la lista de los abanderados “venía de la lista de nivel primario, mientras que el año pasado se generaba confusión porque debían tener la constancia si o si y muchos traían al momento de asegurar su banca y eran rechazados”, precisó. Cabe mencionar que, tal como señalaron las autoridades del Ministerio de Educación, la inscripción queda firme una vez presentados todos los papeles entre los cuales está la constancia de la escuela primaria donde avalan que un alumno es abanderado de la insignia nacional.

Respecto al sorteo, comentó que se realiza “por un fragmento del tiempo y no personalizado porque es mediante un algoritmo que el sistema tiene configurado y va determinando las instituciones”.

El lunes 7 de noviembre se publicará los resultados del 1° sorteo con los listados correspondientes por institución escolar. A partir de esto, los padres van a poder confirmar la vacante de su hijo desde el martes 8 hasta el jueves 17 de noviembre presentando los requisitos necesarios.

Vega confirmó que el segundo sorteo se llevará a cabo el 2 de diciembre, luego de la segunda preinscripción que será para las escuelas que aún tienen vacantes.

CÓMO SIGUE EL CRONOGRAMA PARA EL INGRESO A PRIMER AÑO EN JUJUY