Jujuy: crece la violencia entre estudiantes y hay preocupación

En septiembre de 2022, alumnas del Bachillerato Nº 2 del barrio San Pedrito de la capital jujeña, protagonizaron un brutal hecho de violencia que dejó al descubierto el bullying que sufría una adolescente.

Este hecho desató una seguidilla de casos de violencia en otros colegios de Jujuy que pronto fue abordado desde las instituciones aludiendo que cada institución cuenta con su acuerdo escolar de convivencia por lo que las medidas a implementar eran particulares.

En las últimas semanas, Jujuy volvió a encender las alarmas con nuevos casos de violencia entre jóvenes. En diálogo con 'La Primera Hora' de AM630 el psicólogo Federico Salazar explicó: “Estamos hablando no solo de un recrudecimiento de violencia entre los adolescentes sino que también están apareciendo tipos de violencia completamente nuevos que adicionan a estas instancias de provocación y de extremismo que normalmente transitan los adolescentes, pero con algunas condiciones muchos más complejas de estos últimos tiempos”.

El profesional indicó que uno está vinculado a la problemáticas de las adicciones y otro a la problemática del bullying. “Cabe distinguir dos tipos de violencias, una violencia de tipo introyectada contra ellos mismos y otra violencia como efecto de situaciones sociales de absolutas falta de supervisión de adultos en la caída del límite en general”.

Luego agregó: “Hay un colapso del límite que promueve una forma de violencia absolutamente cruda, muy peligrosa y que está teniendo en todo el país, no sólo en nuestra provincia, acciones y episodios que superan cualquier cuestión que tenga que ver con rencillas entre jóvenes”.

El rol de las instituciones educativas

En este sentido Salazar explicó: “Si padres y adultos están corridos de los hechos de violencia, a la escuela le corresponde o le competiría un roll protagónico absolutamente central, pero el problema es que la escuela no tiene la menor idea de qué está pasando con los jóvenes”.

“Las redes sociales, para la escuela, son un signo de pregunta. Hay una diferencia de dinámica entre los jóvenes y la escuela en general comparando el sistema de la edad media con la modernidad. Mientras la escuela no visibilice los nuevos canales y medios de entender la problemática de los adolescentes, van a llegar a las afirmaciones a lo Poncio Pilato de 'no tenemos nada que ver, pasó afuera de la escuela'. Esto es algo que la escuela no puede no haber sabido”, detalló el profesional.

La figura del docente en la comunidad educativa

Entre los diversos hechos de violencia que se suceden en los colegios de la provincia, padres y tutores se hacen presentes y lejos de poner paños fríos a la situación, arremeten contra las autoridades.

Al respecto el Psicólogo indicó: “Hay una situación muy complica. Los docentes en general están solos ante la violencia y esto es lo más complicado. El docente en el aula debería ser aquel objeto de empoderamiento social en estos momentos y es el que está más vulnerable e indefenso”.

Continuó: “Quizás la única barrera que podamos tener para visibilizar y contener este estado de desborde de violencia juvenil, es también la explicitación de la falta de apoyatura que tienen los docentes en cuanto a su autoridad dentro de la dinámica y el control social de la clase. Los docentes terminan siendo rehenes, presos y estando asustados ante la sola posibilidad de fijar los límites que ellos saben que lo tienen que hacer”.

Principio de escucha ante la problemática de la violencia juvenil

Finalmente tras ser consultado por una posible solución a los hechos de violencia, Salazar explicó: “Se empieza por la palabra, debemos recuperar los espacios de escucha, crear espacios para saber qué está pasando, qué es lo que están viviendo, cuáles son los niveles de exposición que tienen y con esto sería el primer nivel” y aseguró: “La violencia y la sordera son la misma cosa”.