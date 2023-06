La historia de Jorge Reales, periodismo en territorio y el apoyo incondicional de su familia en esta profesión

El 7 de junio se celebra en Argentina el día del periodista , una fecha que pone en valor el rol de quienes comunican día a día lo que acontece. Sin dudas, una profesión que tiene por objetivo fortalecer la democracia.

Jorge Reales, un periodista de Canal 7 de Jujuy que da cuenta de la importancia del su rol como comunicador, participó de una entrevista en Entre Líneas y dio cuenta de la pasión que lo moviliza día a día a estar cerca de los hechos que ocurren en la provincia y comunicarlos con responsabilidad.

Con mucho orgullo citó a su madre, una persona que lo apoyó desde siempre en esta decisión de “ser periodista”.

“Cuando me tocó arrancar en esta carrera estaba Maru Fascio, Claudia Figueroa, Omar Daje, Mariana Lazarte. Me tocó acompañar a Jorge Solís y un día me dice Zambrano que tenia que hacerme cargo del programa de noticias donde los movileros colaboraron muchísimo para que sea el programa de actualidad más visto de la provincia”, introdujo Jorge dando cuenta de sus inicios.

La primera crónica que marcó la historia laboral de Jorge se sitúa en Bárcena cuando un colectivo sufre un accidente y registran muchas víctimas fatales. “Había hierros doblados y me topé con un bebé sin vida, fue un impacto fuerte”, explicó.

Jorge entiende la responsabilidad a la hora de informar y la necesidad de que haya quienes ejerzan este rol en la sociedad. “Uno debe prepararse para esto, hay que apuntar a la objetividad”, puntualizó.

Resguardarse para no sufrir golpes en un enfrentamiento entre efectivos policiales y personal de Gendarmería, el alud de Volcán, accidentes, elecciones, el incendio en La Esperanza, la cuarentena por covid, son algunas de las coberturas que hizo Jorge a lo largo de su vida como periodista y asegura que “aún queda mucho por hacer”.

“En la cuarentena fuimos a Palpalá y había una casa de 2 plantas a la que nadie quería acercarse porque había personas con coronavirus. Eran 15 personas que no tenían nada para comer, necesitaban alimentarse, había chicos muy chicos”, expresó entre lágrimas el periodista que en ese momento atinó a dar visibilidad a una situación que requería asistencia y la solidaridad de quienes pudieran dar alivio a un grupo de personas que estaba sufriendo.

La familia de Jorge, el sostén para su éxito laboral

Jorge disfruta su trabajo, ejerce con pasión esta profesión que, aunque el piense que la eligió, desconoce que fue ella quien lo eligió a él. En este vínculo, su familia es crucial. “Mi madre siempre me apoyó y con mis hermanos lo mismo, siempre nos apoyamos”, sostuvo en una entrevista en Entre Líneas luego de ver un video donde sus seres queridos le dedicaron unas palabras.

Con los ojos llenos de lágrimas, mostrando al ser humano que todos los días ejerce el periodismo señaló: “Aprendí con el tiempo que llorar es también de hombres y me permito estas lágrimas en mi casa que es Canal 7”.