La madre de María Luz Herrera pidió por la aparición de su hija: "Que pida ayuda en cualquier lugar"

Hce más de un mes María Luz Herrera desapareció en Jujuy. Tras varias investigaciones en las que se involucraron la policía de Jujuy, Salta y Chaco la joven sigue sin aparecer y se analiza un posible femicidio por parte de su pareja y de su padre, quienes está detenidos desde hace varios días en Chaco, lugar donde se conoció que fue vista por última vez.

El fiscal Gustavo Valero, de la Fiscalía N°4 de Sáenz Peña está a cargo de la causa para dar con el paradero de la joven jujeña. Cuando Cecilia Leaño -madre de María Luz- arribó a la fiscalía, reconoció las pertenencias de su hija y de su gato Nay.

El Diario Chaco dialogó con los padres de la joven que viajaron a la localidad de Sáenz Peña donde María Luz vivía con su novio, para seguir de cerca la investigación. Señaló que viajará "todas las veces que pueda". "Era una niña muy cariñosa, adoraba a sus hermanos, era muy detallista. Le gustaba mucho la música, asistir a conciertos, adoraba a su gato", recordó la madre.

La mujer pidió a la comunidad ayuda para encontrar a su hija: "Por favor, les pido que colaboren, que aporten los datos que tengan".

"No quiero pensar en ningún momento que mi hija no está conmigo", dijo Cecilia y pidió que si la está viendo que pida ayuda. "Si no estaba bien, que pida ayuda en cualquier lugar, nosotros estamos atentos a todo".

Al ser consultada si tenía algún problema de salud, la madre de María Luz explicó: "Tenía solamente un pequeño problema de tiroides, estaba medicada y controlaba nada más".

Detalles de la investigación

Días atrás realizaron allanamientos en Villa Ángela, en la casa del padre de la pareja de María Luz y secuestraron la camioneta y un celular que afirman era de la joven. Los elementos fueron peritados y se esperan los resultados de los análisis.

En el departamento que compartían en Sáenz Peña, encontraron ropa de la jujeña y el gato “Naty” el cual fue un factor clave en la investigación.