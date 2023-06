Paro docente: los gremios convocan a un "banderazo" este martes en Jujuy

Los gremios docentes de Jujuy realizarán este martes un "banderazo" en reclamo por mejoras salariales, en rechazo a la reforma constitucional y por motivo de celebrarse hoy el Día de la Bandera.

Se espera que la protesta se replique en distintos puntos de la provincia y se plieguen gremios de otras áreas del Estado provincial. A su vez, se registran cortes de ruta en el acceso sur a la capital y en localidades del norte.

Adep, Cedems y Sadop informaron a través de redes sociales que marcharán hoy con banderas desde las diferentes sedes gremiales y se dirigirán hacia la Legislatura de la provincia, en donde está previsto que durante esta jornada se lleve adelante la jura de la Constitución.

La jura de la reforma de la Constitución se realizará luego de que los convencionales constituyentes se reúnan para debatir las modificaciones que anunció ayer el gobernador Gerardo Morales.

El mandatario afirmó que "vamos a ceder antes las comunidades". "No queremos poner un artículo con el que no estén de acuerdo las comunidades", sostuvo, y aseguró que aquellos que las involucran, "no se tocan", continuarán según lo establecía el "viejo texto".

Los cortes de ruta que se registran en Jujuy este martes

La Secretaría de Seguridad Vial informó el estado de las rutas para este martes 20 de junio, en una jornada en la que se esperan protestas y movilizaciones con cortes en distintos puntos de la provincia.