Por el temporal en San Salvador hay cortes en el badén del Xibi Xibi y en el puente Senador Pérez

El fuerte temporal que azota a San Salvador de Jujuy este domingo genera la inundación de calles, puentes y badenes en la capital provincial. Desde el Ministerio de Seguridad informaron sobre dos cortes del paso momentáneos.

Una de las interrupciones del tránsito tiene lugar en el badén de Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, debido a que el río presenta una fuerte crecida y el agua tapa completamente el asfalto, pasando con fuerte intensidad.

El otro punto donde se interrumpió el paso en el puente Senador Pérez, en el tramo que conecta con la avenida Illia para el ingreso al barrio Los Perales. En el lugar el agua se acumuló y la situación constituye un peligro para la circulación.

RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS EN JUJUY

En toda la provincia de Jujuy rige un alerta amarillo por fuertes tormentas, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”, precisaron desde el organismo.

Asimismo, detallaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros pudiendo ser superados en forma puntual”.

LAS RECOMENDACIONES ANTE UN ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.