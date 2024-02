Prevén lluvias para el Jueves de Comadres en Jujuy: todos los detalles

El tradicional Jueves de Comadres en Jujuy se verá afectado por lluvias y tormentas, según los informes meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima se espera que alcance los 32° a horas de la tarde, proporcionando un inicio cálido para las festividades con la posibilidad de estar al aire libre. Sin embargo, la temperatura mínima rondará los 20°.

Lo que más destaca en el pronóstico es la alta probabilidad de tormentas. Se estima que hay desde un 10% hasta un 70% de posibilidad de precipitaciones, principalmente durante las horas de la mañana, pero con la posibilidad de extenderse hasta la noche.

Por otro lado, la entidad meteorológica emitió alerta amarillo por tormentas para algunas zonas de Jujuy donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las zonas afectadas son: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, y Yavi.

Por lo que recomiendan:

1- No sacar la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.