Reliquidación: Adep afirma que entre este jueves y viernes se depositarán los montos a los docentes

En la jornada del miércoles, los docentes jujeños de todos los niveles educativos percibieron sus salarios con importantes descuentos relacionados a los días de huelga . Por dicha situación, los docentes realizaron un paro para denuncian que sufrieron importantes descuentos en los salarios del mes de julio y en algunos casos, la rebaja en los sueldos habría sito total.

Comunicado de Adep

Silvia Vélez, Secretaria Gral. de ADEP, dialogó con Canal 7 y explicó durante la jornada de ayer “estuvimos gestionando para entender primeramente qué ha pasado y después gestionar para que se resuelva lo más inmediatamente posible porque entendemos la situación de muchas compañeras y compañeros que son sostén de familia que han cobrado nada y que tienen que pagar deudas, alquileres, comida”.

Posteriormente a los descuesto y reclamo de los docentes, en horas de la noches, desde el Ministerio de Educación informaron que se establecerá un link que permitirá a todos los docentes de la provincia efectuar reclamos directos en caso de errores en sus liquidaciones para así "tener mayor claridad con el área de liquidación".

Por otro lado, Vélez indicó: “Hoy hemos sido convocados a primera hora para participar de una reunión en el Ministerio de Trabajo con la gente del Ministerio de Hacienda donde, nosotros más allá de continuar con nuestra exigencia de que no deben ser descontados los días de reclamo justo y genuino, entendemos que el Gobierno va a proceder a re liquidar de la misma manera que liquidó el mes pasado y se estarían reintegrando las diferencias de haberes a partir de esta noche o primera hora de la mañana”.

Cabe destacar que no sólo los docentes que realizaron el reclamo justo, son lo que denunciaron los descuentos, sino también hay docentes “que se han reintegrado el 26 de junio luego del acta del 22 que preveía que no se le descontaba ningún día que le habían descontado el mes pasado y que después le reintegraron y ahora les volvieron a descontar; otros docentes que están en uso de licencia que no hicieron la medida de fuerza y otros que están con el periodo de vacaciones y les han descontado”.

Cómo hacer el reclamo online por errores en la liquidación de haberes docentes

Tras el paro y posterior movilización de docentes por las calles céntricas, desde el Ministerio de Educación con gremios docentes, indicaron que los reclamos por errores en la liquidación de haberes se puede realizar de forma online completando un formulario.

Para ingresar al formulario, se puede hacer clic aquí y seguir los pasos indicados o escanear el código QR que figura a continuación.