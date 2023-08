Aníbal Fernández sobre el crimen de Morena: "Soy responsable de la seguridad federal, no tengo por qué meterme en ese tema"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se distanció del crimen de Morena Domínguez en Lanús: “No tengo por qué meterme”. Vinculó el asesinato a la situación social, habló de “falta de expectativas” y culpó al gobierno de Mauricio Macri: “La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho”.

Aníbal Fernández planteó sobre el crimen: “Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales, no tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar ”, en declaraciones a la prensa en el Ministerio de Seguridad.

Aníbal Fernández planteó: “Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo”, y dijo que “hace muchos años que hay que darle soluciones a esto, la no pobreza, al decir que “no es la pobreza la que genera situaciones de este tipo”.

El ministro de Seguridad vinculó al asesinato de la menor en Lanús a “la falta de expectativas”, que “lidiaron con ese tema” en los gobiernos kirchneristas y culpó a la gestión de Macri: “El gobierno catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho, tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos”.

Crimen de Morena: la autopsia determinó que la nena murió por una hemorragia interna producto de un golpe

La fiscal Silvia Bussano, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús, se encuentra a la espera del informe preliminar de la autopsia de Morena Domínguez, la niña de 11 años cuyo trágico fallecimiento conmovió al país. Aunque el informe final aún no está en manos de la fiscal, se conocieron avances significativos gracias a los forenses que analizaron el cuerpo de la joven. La pequeña perdió la vida debido a una hemorragia interna ocasionada por una grave lesión en el hígado.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, de acuerdo con los resultados de la pericia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, "la autopsia reveló que la nena falleció por un desgarro en el hígado producto del golpe profundo que recibió". Los resultados preliminares apuntan a que el golpe sufrido en el área abdominal fue la causa directa de la hemorragia interna que resultó mortal para la joven Morena.

Este trágico incidente tuvo lugar cuando Morena Domínguez fue atacada por motochorros momentos antes de ingresar a la escuela. Los delincuentes la golpearon con violencia en su intento de robarle un celular que solo estaba conectado a una red WiFi debido a la falta de pago del chip.

Por el crimen de Morena, las autoridades detuvieron a dos sospechosos: los hermanos Darío Humberto Madariaga, conocido como "Lolo", de 25 años; y Miguel Ángel Madariaga, de 28 años. Ambos enfrentan cargos por "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento". Además, se reveló que la moto utilizada en el ataque tenía un pedido de secuestro debido a un incidente ocurrido el día anterior.

Los sospechosos, originarios del barrio Acuba de Villa Caraza de Lanús, cuentan con antecedentes penales. El hermano menor enfrenta una causa por tentativa de robo en 2019, mientras que el mayor tiene tres casos previos: encubrimiento agravado en 2019, encubrimiento en 2021 y en febrero del presente año, cargos por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.