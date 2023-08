El último adiós a Morena: llanto, aplausos y pedidos de justicia

El velorio de Morena, la niña de 11 años cuya vida fue arrebatada en un trágico episodio de asalto en Lanús , estuvo marcado por la tristeza, la indignación y la necesidad de justicia.

Familiares, amigos y vecinos se congregaron para rendirle el último adiós, expresando su dolor y su un fuerte pedido de acciones para lograr un cambio en la situación de inseguridad que aqueja al país.

El conmovedor momento se llevó a cabo en la casa del padre de la niña, donde el féretro de Morena fue velado en medio de un ambiente cargado de aplausos, lágrimas y pedidos desesperados de justicia. La comunidad acompañó el cortejo fúnebre mientras este se dirigía al Cementerio Municipal de Remedios de Escalada, donde sería inhumada.

El cortejo hizo una parada significativa en la escuela Almafuerte N° 60, a poca distancia del lugar donde se produjo el asalto que cobró la vida de Morena. Alumnos, personal docente y autoridades escolares se unieron al dolor de la familia y expresaron su deseo de justicia sosteniendo globos blancos con la inscripción "Justicia por Morena".

Testimonios de la familia de Morena

Entre los momentos más desgarradores, se destacó el testimonio del hermano de Morena, Bruno, quien visiblemente afectado expresó: "Era una chica muy buena, un pan de Dios". Bruno compartió el impacto que este trágico evento tuvo en su vida y en la de su familia, destacando que su hermana era su razón de ser. "Yo la verdad estoy muy mal, perdí a mi hermana. Todavía no comí, no dormí, pensando en que no voy a tener más a mi hermana. Voy a extrañar todo, si ella era mi vida", expresó con dolor.

La abuela paterna de Morena, Antonia, también compartió su angustia y preocupación por la inseguridad en la zona. Manifestó que el padre de Morena estaba atento y preocupado por su seguridad, dado el contexto de inseguridad en el que se desenvolvía. Antonia resaltó la importancia de brindar seguridad a los jóvenes y exhortó a los políticos a tomar medidas efectivas para enfrentar esta problemática. "Un chico merece salir de su casa para ir al colegio y volver a su casa", afirmó con conmoción.

Las palabras de los familiares reflejaron el inmenso dolor de perder a alguien tan joven y querido. En medio de las lágrimas, compartieron el amor y la admiración que sentían por Morena, recordando los momentos compartidos y lamentando la pérdida irreparable.

La tristeza y la rabia ante la pérdida de Morena, una niña que solo buscaba llegar al colegio, se hicieron sentir a lo largo de toda la ceremonia de despedida. Familiares, amigos y vecinos alzaron sus voces en un llamado unánime a la justicia y a la implementación de medidas concretas para garantizar la seguridad de la sociedad y, en especial, de los más jóvenes.