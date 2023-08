La Justicia Federal investiga a Raúl Castells por los saqueos organizados

La Justicia Federal investiga al líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells , luego de que un grupo de abogados de la Ciudad de Buenos Aires lo denunciara por adjudicarse los ataques a comercios en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Los robos en grupo que se produjeron durante este martes por la noche en comercios del conurbano bonaerense dejaron más de 50 detenidos, tras la orden del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, de realizar operativos en distintos municipios del gran Buenos Aires. Castells reconoció que incentivan los ataques a comercios en distintos puntos de la Argentina: “Somos los que estamos convocando a esto”.

Castells dijo que “la gente está saliendo a buscar comida”: “Si no la encuentran nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le decimos que sin robar plata ni romper nada, se lleve lo que pueda, aunque sea para canjear por comida”.

El piquetero habló sobre la suba de precios de los alimentos: “El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté a $4200, un kilo papas $1000, un kilo de azúcar $1000, un paquete de yerba de un kilo $2000, eso es lo delictivo”.

El jefe del MIJD consideró que pese a los ataques a comercios “nadie está robando nada”: “En Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Mal del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, les decimos que, sin robar plata y sin romper nada, que lleven lo que se pueda aunque sea para canjear por comida”, en declaraciones a Crónica HD.

“El Gobierno ha quitado a todos los comedores escolares y comunitarios de todo el país desde hace tres meses los alimentos. Nosotros les avisamos a los funcionarios, una y otra vez: 'No sean tontos, no tiren la soga así, entreguen los alimentos, esto se soluciona en 24 horas. No lo solucionan, van a ver de nuevo lo del '89, lo del 2001...”.

“No aceptamos que digan que los vecinos y las amas de casa son ladrones, la gente de los barrios y demás que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los ladrones son los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios. ¿Por qué no dicen algo sobre un kilo de milanesas a $4200?”.

“Nadie va a ir a ningún cementerio a enterrar a un hijo por desnutrición. Cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia”, afirmó.

