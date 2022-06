Búsqueda de Sergio Callata: realizaron rastrillajes por el dique Los Alisos

A más de dos meses de su desaparición, la policía de Jujuy continúa buscando a Sergio Callata que se encuentra desaparecido desde el 23 de abril.

La División Lacustre Fluvial de la Dirección de Bomberos, realizó un rastrillaje por inmediaciones del dique Los Alisos.

En la lancha ApoloIII, Ios efectivos navegaron por el interior de un espejo de agua, una zona de difícil acceso y de un cementerio antiguo. A su vez realizaron recorridos a pie por los márgenes del dique.

Además, también estuvo presente personal de la División Búsqueda de Personas de la Dirección General de Investigaciones.

LOS HECHOS

Según comentó Jorgelina Pelo la pareja de Callata, el hombre de 36 años “salió el sábado 23 de abril después del mediodía para la cancha como todos los fines de semana y no volvió. Yo no lo busque el domingo por la mañana porque el sábado habíamos tenido una discusión de pareja”,

Luego agregó: “Esperé que me mande mensajes el domingo por la tarde y nada, asique me fui a dormir porque pensé que estaba esperando a que me duerma para volver. Al otro día tampoco apareció y ya me empecé a preocupar porque los amigos me empezaron a preguntar si sabía algo de Sergio porque no respondía los mensajes”.

Jorgelina continuó: “Lo raro es que nunca hace eso, de irse y no volver, de que no se conecta. Pero desde el domingo a las 11 de la mañana no me leyó los mensajes. Sergio es muy amable con todos, es muy tranquilo, es amigo de todos”.

Luego de diferentes declaraciones, se obtuvo que Sergio nunca llegó a la cancha ya que se había desviado para ayudar a otro conocido en pleno centro capitalino a reparar su auto y a las 1 de la mañana del domingo se encontró con otro amigo, siendo la última persona en verlo.

CARACTERÍSTICAS DE CALLATA

Callata es de tez trigueña, pelo negro corto, contextura física robusta y mide 1,75. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, pantalón gris, zapatillas negras. Se movilizaba en auto marca Fiat modelo Mobi gris oscuro. El vehículo fue encontrado horas después a la vera de la Ruta Provincial N° 35, en una zona camino a Ocloyas conocida como La Cuesta.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero tienen que comunicarse a la línea 911, 388-4245600 o 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.