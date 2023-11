Caso María Luz Herrera: solicitaron una nueva detención y hoy declaran los imputados

El paradero de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño continúa siendo una incógnita. A más de un mes de su desaparición , hoy brindarán su declaración los dos imputados en la investigación y además se solicita la detención de la madre del imputado.

Maria Luz Herrera

Durante la investigación fueron aprendidos Darío Ezequiel Godoy Florentín (hijo y novio de Luz) y Darío Ismael Godoy Ojeda (padre), ambos oriundos de la ciudad de Villa Ángela. Durante la semana, decidieron cambiar de abogado y designaron a Bruno Romero para que los defienda en la causa.

En este marco, Claudia Aquino, abogada de Cecilia Leaño madre de Luz, dialogó con AM630 y explicó que este viernes ambos imputados brindarán declaraciones: “Han pedido declarar así que estamos a la expectativa de esto. Ellos han cambiado a su abogado defensor y solicitaron poder declarar el día de hoy”.

Luego indicó cuál fue el pedido que realizaron a la fiscalía: “Desde esta parte se ha solicitado que se investigue a la madre (del imputado) y se ha solicitado también su detención por los elementos que hay en la causa, sobre todo de pruebas telefónicas”.

Además, agregó: “La declaración de imputado es un acto de defensa, están obligados a decir la verdad, nosotros tenemos muchas expectativas en esta declaración, pero también pueden mentir”.

Tras ser consultada por los análisis de los elementos encontrados durante la investigación y que pertenecen a la joven jujeña desparecida, la letrada indicó: “Con respecto a la ropa y a los demás elementos que se tomaron para peritar, estamos esperando a que se realice la pericia primero para determinar si las muestras que se tomaron son compatibles con las de Cecilia Leaño que se tomaron el día lunes”.

En tanto a la relación de los jóvenes, Aquino precisó: “De la relación de ellos sabemos poco porque Luz no le había comentado a su familia que estaba en pareja con este muchacho. Sí hay algunos aportes de los vecinos del departamento donde ellos vivían, pero no son en detalle. Sí se habla de una discusión entre ellos”.

Finalmente, tras ser consultada sobre el entorno de los imputados, la letrada explicó que Darío Ismael Godoy Ojeda (padre) realizaba el servicio de acarreo de agua a zonas rurales, ofrecía por redes sociales el servicio de construcción y de flote. Mientras que Darío Ezequiel Godoy Florentín (hijo y novio de Luz) se había inscripto en la facultad, pero no estaba cursando.

La madre de María Luz Herrera pidió por la aparición de su hija: "Que pida ayuda en cualquier lugar"

El fiscal Gustavo Valero, de la Fiscalía N°4 de Sáenz Peña está a cargo de la causa para dar con el paradero de la joven jujeña. Cuando Cecilia Leaño -madre de María Luz- arribó a la fiscalía, reconoció las pertenencias de su hija y de su gato Nay.

El Diario Chaco dialogó con los padres de la joven que viajaron a la localidad de Sáenz Peña donde María Luz vivía con su novio, para seguir de cerca la investigación. Señaló que viajará "todas las veces que pueda". "Era una niña muy cariñosa, adoraba a sus hermanos, era muy detallista. Le gustaba mucho la música, asistir a conciertos, adoraba a su gato", recordó la madre.

La mujer pidió a la comunidad ayuda para encontrar a su hija: "Por favor, les pido que colaboren, que aporten los datos que tengan".

"No quiero pensar en ningún momento que mi hija no está conmigo", dijo Cecilia y pidió que si la está viendo que pida ayuda. "Si no estaba bien, que pida ayuda en cualquier lugar, nosotros estamos atentos a todo".

Al ser consultada si tenía algún problema de salud, la madre de María Luz explicó: "Tenía solamente un pequeño problema de tiroides, estaba medicada y controlaba nada más".