Por una aparente confusión, incendiaron el auto de una pareja de turistas en Libertador

Durante el ultimo fin de semana, una pareja de turistas oriunda de la provincia de Santa Fe, fue víctima de un confuso episodio que terminó con su auto incendiado y unas vacaciones de terror.

Según pudo saber Canal 7 de Jujuy, la pareja de turistas se encontraba visitado el Ramal jujeño cuando sufrieron el violento hecho. Un individuo arrojó una bomba molotov ocasionando que se incendiara el interior del rodado.

En diálogo con Canal 7, Lucas Michelli, de la ciudad de Rafaela explicó: “Nosotros llegamos a Libertador el día sábado entra las 17 y 18 horas, buscamos hotel para hospedarnos y el que encontramos no tenía cochera, pero la dueña nos indicó que era un lugar muy tranquilo, que nunca pasaba nada por lo que decidimos dejar el auto estacionado al frente del hotel y para mayor seguridad frente a la cámara”.

Luego agregó: “Cerca de las 03.30 de la mañana me despiertan preguntándome si yo era el propietario del vehículo que se estaba incendiando. Después vemos por las cámaras de seguridad que el auto no había tenido ningún desperfecto ni nada, sino que fue intencional”.

Más adelante el joven aseguró: “Se ve en las cámaras cuando llegan dos individuos y estacionan la motocicleta del otro lado de la avenida, uno de ellos se baja, me rompe el vidrio del lado del conductor con un ladrillo y me tiran una bomba molotov donde obviamente se incendia por completo el interior”. Luego añadió: “A todo esto, yo me voy a hacer la denuncia a las Seccional 11, y minutos más tarde, cerca de las 4 de la mañana, aparece un hombre con un auto igual, pero otro modelo. El auto era muy similar y el hombre pidió ver las cámaras del hotel para saber si podía identificar a los individuos del hecho porque supuestamente el sábado por la tarde recibió amenazas en una plaza donde decían que le iban a prender fuego el auto, aparentemente, por un problema que tuvo con otro hombre”.

Según el testimonio de la víctima, la novia le solicitó al hombre que se acerque a la comisaría porque ese dato era muy importante, pero el hombre no quiso y se retiró del lugar. “Hasta le momento no sabemos cómo se llama, quién es y tampoco estamos sabiendo quién es el auto del hecho. Hasta ahora no sabemos nada”.

Ante la lamentable situación que les toca atravesar en una provincia ajena a su lugar de residencia, el angustiado joven indicó: “Pido que el hombre me dé una mano grande, que se acerque a la Comisaría donde puede brindar datos, aunque sea de forma anónima porque eso me serviría un montón. Hoy me tengo que ir sin un auto y pagando una grúa. Venir a Libertador fue todo pérdida”.

Finalmente la victima explicó: “Lo único que tenemos es una gorra que quedó tirada en medio de la avenida porque después de la explosión, la gorra se le salió volando al individuo. Se trata de una gorra negra y blanca que decía Promoción Normal 2022” y agregó: “Quiero agradecer muchísimo a los vecinos de acá que me apagaron el fuego lo más rápido que pudieron”.