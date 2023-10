Cómo se votó en Jujuy en comparación con las últimas elecciones presidenciales

Este domingo 22 de octubre se desarrollaron las elecciones presidenciales en todo el país. Con el 98,51% de las mesas escrutadas, se impuso con el 36,68% Unión por la Patria, en segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con el 29,98% y en el tercer puesto Juntos por el Cambio con el 23,83%. Ante ese ese panorama, Sergio Massa y Javier Milei disputarán el balotaje el domingo 19 de noviembre.

En Jujuy, con el 98,46% de las mesas escrutadas, los resultados son los siguientes:

Sergio Massa de Unión por la Patria con el 32,31%

Javier Milei de La Libertad Avanza con el 37,38%

Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio con el 19,94%

Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País con el 6,81%

Myriam Bregman del Frente de Izquierda con el 3,54%

En las últimas elecciones presidenciales, celebradas en el 2019, la fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, ganó en Jujuy con el 46,19% de los votos, mientras que en segundo lugar se ubicó el binomio Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio, con el 41,50%.

En el 2019, tercera quedó la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey; cuarta la de Nicolás del Caño y Romina del Plá; quinta la de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton y sexta la de José Luis Espert y Luis Rosales.

LA MULTA POR NO HABER CONCURRIDO A VOTAR

A quienes no emitieron su voto y no cuentan con ninguna justificación por su ausencia les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR