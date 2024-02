El presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem, criticó a los gobernadores y elevó la tensión con las provincias luego de la caída de la Ley Ómnibus: “No entendieron hacia dónde va la Argentina” , indicó en declaraciones a La Noche de Mirtha, por eltrece.

Martín Menem

Menem dijo: “El mundo vio hacia dónde va la Argentina, el presidente, Javier Milei, es reconocido en el mundo como un líder mucho mas allá del país, los argentinos eligieron este cambio”, y les envió un fuerte mensaje a los gobernadores y a la oposición: “Falta que la política se acople y apoye el plan de gobierno que propone Milei”.

El presidente de la Cámara de diputados criticó en relación al fracaso de la Ley Ómnibus en el recinto en Diputados: “Cuando empezás a tocar algunos intereses puntuales tenés los que te dicen que no por convicción, o en dos grandes ramas, los que te dicen que no por algún interés personal, porque toca alguna 'quintita', algún amigo, alguna empresa, y los que te dicen que no porque el ego no los deja ver mas allá, y se niegan a votar algo porque no son parte del Ejecutivo, o no trascienden a nivel político”.

El oficialismo redobló las críticas contra los gobernadores: “No entendieron hacia dónde va la Argentina”

Menem se sumó a las críticas del oficialismo a los gobernadores, a los que responsabiliza por el freno de la Ley Ómnibus, por los legisladores que les responden: “Los gobernadores no entendieron hacia dónde va la Argentina”, y apuntó contra el jefe provincial de Córdoba, Martín Llaryora: “Entiendo que es muy importante, pero 75% de los cordobeses eligieron a Javier Milei, que está haciendo exactamente lo que dijo que iba a ser durante toda la campaña, no dijo que iba a ser un país color de rosa, dijo que iba a hacer un ajuste”.

Se recalienta la tensión entre Javier Milei y los gobernadores

La semana pasada el Presidente escaló la tensión con el gobernador de Córdoba, luego del que el jefe provincial reclamara que le pidiera disculpas y lo llamara a la “reflexión” por los dichos del mandatario, que calificó de “traidores” a los jefes provinciales por el estancamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso.

Milei le respondió a Llaryora: “Que resuelva sus problemas con el psicólogo”, al que había hecho fuertes reclamos de ajuste del gasto público de la jurisdicción a su cargo. El Presidente dijo en relación a los planteos del gobernador de Córdoba: “No tengo que pedirle disculpas por nada, si él se autoadjudica la frase (en relación al calificativo de 'traidor') es un problema de él, yo no estoy en política para resolver problemas psicológicos, eso que lo resuelva en el psicólogo”, en declaraciones a radio La Red.

Mientras que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que no se siente “un traidor, para nada”: “Manifesté mi postura públicamente y lo voy a seguir haciendo, acompañamos al Gobierno”, y rechazó las descalificaciones de parte del Presidente: “La verdad que lo único que hemos recibido de Nación han sido ataques, agravios, descalificaciones e insultos. A veces uno se queda callado, pero tenemos sangre en las venas y llega un momento en que uno reacciona”, en declaraciones a radio Mitre.

Fuente: Todo Noticias