Quita del artículo del tabaco en la Ley Bases: "Es no contaminar un proyecto tan importante"

La última versión de la Ley Bases que presentó el Gobierno Nacional generó preocupación en el sector productivo del tabaco debido a la quita de un artículo que emparejaba la situación impositiva en todo el país . Desde algunos sectores denunciaron el lobby de un empresario bonaerense, mientras que desde La Libertad Avanza afirman que se buscará generar una ley específica para el sector.

“Estoy viendo una sobrerreacción de muchos de los espacios políticos que fueron cómplices de maniobras de la industria tabacalera durante años y ahora se acuerdan de que tenemos que defender los derechos de los jujeños”, expresó el diputado nacional libertario Manuel Quintar, en diálogo con Sin Vueltas, por AM630.

El legislador recordó que “en la primera versión de la Ley Bases había un capítulo donde el impuesto al tabaco iba del 70 al 73%, se subía un 3% la alícuota, que es lo que alimenta el Fondo Especial del Tabaco, programas que tienen que ver con la salud y son fondos coparticipables también. Se incluía eliminar un mínimo, porque el régimen actual pone un mínimo de 500 pesos por cada paquete de cigarrillos. No se va a tatar la suba de ese impuesto”.

Quintar sostuvo que “la mala política entorpece el tratamiento de la Ley de Bases, hay tantos intereses, diputados y senadores prendidos en este tema que entorpecen el tratamiento de cosas urgentes como reforma laboral y de alivio fiscal”.

El diputado jujeño por La Libertad Avanza sostuvo que la decisión obedece a “no contaminar con tanta mala política un proyecto tan importante”. E insistió: “la industria de los cigarrillos tiene un poder de lobby muy fuerte que va a contaminar la discusión”.

“Cuando lo tratemos como un proyecto autónomo vamos a exponer a todas las partes involucradas y a decir la verdad. Sacarlo de la Ley Bases para ir a una que pegue de lleno a la actividad es muy bueno. Para una reforma integral al sistema que vaya a una mejora a los productores", consideró.

Por último, el legislador cuestionó el accionar de la gestión pasada con relación al sector. “El gobierno anterior se olvidó, parece, de cobrar los impuestos a las productoras de cigarrillos, tenemos una evasión fiscal de 2 mil millones de dólares”, aseguró.

“Ahora están todos horrorizados. El problema no es ir del 70 al 73%, el problema central es que no están pagando los impuestos. Es un problema del órgano que recauda y lo estoy trabajando con la Afip. Hay una evasión impositiva de miles de millones de pesos. Calculo que 80 millones de dólares anuales no están entrando a Jujuy”, cerró.