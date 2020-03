“Todas las medidas que está tomando Alberto Fernández son buenas”

Susana Giménez abrió las puertas de su casa en Barrio Parque, donde está realizando la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Muy relajada, la diva se mostró al natural: despeinada y con anteojos de sol, en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez en un especial de Telefe. Además de contar intimidades de sus días encerrada en su hogar, sorprendió con declaraciones muy positivas sobre las decisiones que ha tomado hasta ahora el Gobierno Nacional.

“Estoy segura de que esto va a pasar. Y tengo la leve impresión de que esta especie de grieta o grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a (Alberto) Fernández y, ahora, estoy muy contenta con lo que está haciendo”, no dudó en responder la conductora.

Y agregó: “Es un tipo calmo, a mí me cae muy bien. Y todas las medidas que está tomando son buenas. No soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista. Pero la verdad que me gusta y lo respeto a este Presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”.

El costado frívolo de la cuarentena está relacionado a todos aquellos hábitos a los que estamos acostumbrados y que hoy resultan un lujo inalcanzable como, por ejemplo, ir a la peluquería. Por eso, aunque día a día demuestre estar llevando bastante bien sus días de aislamiento, la diva no pudo dejar de hacer alusión al estado de su pelo.

“Yo no quería que me vieran así, tan desastre… Justo se me ocurrió sacarme las extensiones ese verano y ahora con este pelo parezco el Pájaro Caniggia. ¿Viste?”, comenzó diciendo la diva desde su casa, ocultando sus ojos tras unas gafas oscuras, luego de que Rodolfo Barili y Cristina Pérez la presentaran, también, desde sus domicilios.

Ante la risa de todos y para que Claudio Paul no se ofenda, enseguida aclaró: “Ahora el Pájaro Caniggia está lindo porque se lo cortó (el pelo) y le queda divino”. Y, después de agradecer la invitación del canal de participar del especial, destacó el trabajo de todos los que vienen informando diariamente sobre la pandemia del coronavirus.

Fuente: Infobae.