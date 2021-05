Luisito, ex participante de Cuestión de Peso, pide ayuda urgente: pesa más de 300kg

Luis Zerda, el exparticipante conocido como «Luisito» de «Cuestión de peso», está pasando por un momento muy delicado de salud y su amigo y excompañero Pablo Bragale, salió a pedir ayuda vía redes sociales.

El ex participante del programa llegó a los 300 kilos de peso, se le reventaron las várices y piden que lo atiendan de urgencia ya que tiene hemorragias y su estado de salud se complicó mucho en el último tiempo.

En su posteo de Instagram, Bragale solicita la colecta de gasas, vendas, alcohol, Pervinox, crema Platsul, medias blancas, cinta adhesiva hipoalergénica y jabón blanco.

“Él ya tocó fondo con su enfermedad. Debe ser internado cuanto antes por la obesidad, y ahora se sumó su problema de las piernas. Estamos intentando llegar al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pero está difícil y ya no sabemos qué hacer”, señaló el ex compañero de Luisito, muy preocupado por la delicada situación de salud que atraviesa su ex compañero.

Hace unos días, el mismo Luis Zerda realizó un importante pedido a través de las redes: «Creo que pedir ayuda no es malo. Todo lo que pueda recibir de ustedes es un milagro. En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación, porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama».

