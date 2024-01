Acusan a Milett Figueroa de amenazar a dos participantes del Bailando por acercarse a Tinelli

Milett Figueroa fue eliminada del Bailando 2023 por una lesión que sufrió mientras ensayaba para su rutina. De todas maneras, la pareja de Marcelo Tinelli sigue participando del programa desde la cabina de streaming que está ubicada en el estudio, en donde lanza picantes comentarios y cuida de cerca al conductor.

Sin embargo, no es todo risas. Una actitud de la peruana llamó la atención de todos cuando Sol 1 y Sol 2 revelaron detalles de las advertencias que recibieron de su parte por acercarse a su novio, pero la bailarina no dudó en salir al cruce y las acusó a ambas de “mentirosas”.

Antes de presentar a la próxima pareja que estaba por ingresar a la pista, Marcelo Tinelli se acercó a Sol 1 y Sol 2 para saludarlas. “Acá están mis chicas”, comenzó, y luego elogió a Sol 1 por su nuevo corte de pelo. “¿Te gusta tu mujer así?”, le preguntó a Sol 2, a lo que ella contestó picante: “Sí, ¿me querés peinar vos?”.

“Yo te peino... te iba a decir una barbaridad”, lanzó el conductor. En medio del escandaloso ida y vuelta, notó que la pareja no dejaba de mirar hacia la cabina de streaming, desde donde miraba la peruana. “La mirás a Milett, ¿por qué?”, consultó. Sin vueltas, Sol 2 reveló: “Es que nos prohíbe darte besos”.

Figueroa reaccionó furiosa y acotó: “No mientan porque allá atrás les he dicho que se comporten”. Sol 2 le continuó explicando la situación a Tinelli y admitió: “Por eso estamos muy tranquilas y ya casi ni te hablamos”.

Muy sorprendido, el conductor indagó: “¿No me hablan porque están amenazadas por Milett?”, a lo que la bailarina lanzó: “Qué mentirosas”. Sol 1, por su parte, dio detalles de la conversación que tuvo con ella y reveló: “No me amenazó, me hizo una aclaración nomás: 'Te besas a mi novio y voy a tu casa y te revuelco de los pelos'”.

El comentario causó sorpresa tanto en la pista de baile como en la cabina de streaming y sus compañeros no ocultaron su reacción. “No te tenía así”, soltaron. Milett Figueroa negó las acusaciones y no se pudieron poner de acuerdo, por lo que el conductor decidió saltar de tema y recibir a la próxima pareja para seguir con el certamen.

Fuente: Todo Noticias.