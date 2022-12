Camila Homs habló de su nueva relación y confesó: "Me gustaría tener un hijo más"

Camila Homs vive un momento de muchos cambios. Enamorada de su novio el empresario Charly Benvenuto, cumplió el sueño de trabajar como modelo e ingresó a una agencia donde las marcas no tardaron en contratarla y próximamente estará al frente de Cucinare, el ciclo de gastronomía de El Trece. En medio de su intensa actividad, la joven que acaba de cumplir 27 años habló en Biri Biri, el nuevo programa de streaming que conducen Yeyo de Gregorio, Tupi Saravia, Julieta Puente y La Tía Sebi en República Z.

Consultada sobre cómo lleva el tema de la exposición desde que se dio a conocer su separación de Rodrigo De Paul. “Ahora ya estoy más acostumbrada, pero al principio me costó porque cuando vivía en Europa estaba como en una nube y allá (la prensa) no molesta ni a los jugadores. Llegar acá fue intenso y al principio me pasó que en mi primer desfile había una cámara cuando me estaban maquillando”, señaló. “Fue duro, pero después con el tiempo te terminas acostumbrando y todo va fluyendo más, te mostrás mejor tal cual sos y hoy estoy mucho más canchera”, agregó.

“La verdad que me tomo todo bastante con calma, más que nada porque la gente que opina mal no me conoce. Los comentarios negativos los dejo que pasen”, aseguró sobre la mediatización que alcanzó su separación del volante de la Selección. “Yo siempre le digo a mi familia que lo que no tienen lo van a inventar, entonces que no se agarren de nada de lo que digan los medios porque la mayoría de las cosas no son verdad, aparte me conocen como soy”, respondió sobre la relación con la prensa.

A continuación, se refirió a la relación que mantiene con Charly Benvenuto, que comenzó hace seis meses. “Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa”, contó la modelo. “Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije 'apa, ¡qué muchacho!', y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo '¿cómo se llama este chico?'. Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló... pero el primer pasito lo di yo”, reveló la conductora sobre el inició de su noviazgo con el empresario.

“Me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mi mamá es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños y tenga feeling y veo que lo hace con cero compromisos porque le sale”, aseguró. Homs comentó que Charly no tiene hijos y cuando le preguntaron si le gustaría tener más hijos, Camila respondió: “Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más”.

