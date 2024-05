Cazzu y Christian Nodal se separaron: "Nuestro amor y respeto permanecen fuertes"

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su repentina separación. A menos de un año del nacimiento de su hija en común, la pareja de cantante puso fin a la relación y la comunicaron por redes sociales.

Los músicos estuvieron en pareja por dos años, aproximadamente y, en septiembre de 2023, dieron la bienvenida a su hija, Inti. Desde ese entonces se los ha visto junto en premiaciones, viajes y momentos familiares.

Así fue que la separación se presentó más que sorpresiva para los fans y fue comunicada a través de redes sociales: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti”.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, escribió el mexicano en redes.

Por su parte, la cantante jujeña compartió el comunicado y sumó: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

La separación coincide con la vuelta a los escenarios de Cazzu. Fue días atrás que la cantante anunció que volvería a tocar en nuestro país luego de más de un año alejada de la música. El encuentro con su público será en diciembre en el Buenos Aires Trap.

LA DURA HISTORIA DE CHRISTIAN NODAL Y CAZZU

Días atrás, Nodal reveló en una entrevista lo traumático que resultó el parto de Cazzu. En una extensa entrevista con Luz García en el programa dominicano de televisión Noche de Luz (Antena 7), lo relató así: “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba para un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó. Yo tenía la máquina de los latidos y... (explica con sonidos como bajaban los latidos). Fue el peor sentimiento en mi vida”.

Nodal continuó abriendo su corazón y contando el extremo de su desesperación: “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y... Yo me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”.

Afortunadamente, los médicos sacaron la situación a flote: “Al final terminó siendo cesárea, salió perfecto”.

Fuente: Todo Noticias.