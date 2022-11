Con fotos a los besos, Laurita Fernández blanqueó que está de novia con un productor

Tras los rumores que los vinculaban, Laurita Fernández decidió comunicar su relación con el productor Claudio Brusca en sus redes sociales. Para dar a conocer la noticia de manera oficial, la conductora eligió tiernas fotos a los besos junto a su novio en la intimidad.

“Momentos Felices”, escribió la bailarina acompañando varias postales junto a “Peluca”. En las imágenes se muestran abrazados, sonrientes y dándose un beso frente a cámara. Muy contento por la declaración de su pareja, Brusca contestó la publicación dedicándole un mensaje de amor: “¡Ay, Dios! Te necesito en mi vida todo el tiempo, sabelo”.

Tras ser vinculado con la conductora, “Peluca” no dudó en contar un poco de la intimidad de la pareja en diálogo con Intrusos. “Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, comentó en ese momento.

Sobre cómo le contó a su familia que estaba saliendo con Laurita, el productor fue claro: “Le dije: 'Hola, mamá, te mando la foto de mi novia'. Y me dijo: 'Pero Clau, si la vemos todas las tardes'. Y yo le respondí: 'No, es mi novia'. Punto”.

Entre otras cuestiones, Brusca reveló que él ya conoce a la familia de su pareja: “Hay una casualidad, el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Se conoce con gran parte de mi familia, y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”.

Laurita Fernández y Claudio Brusca

LAURITA FERNÁNDEZ A LOS BESOS CON “PELUCA”

En los últimos meses, Laurita Fernández enfrentó varios rumores de romance. Desde un affaire con Hernán Drago hasta una reconciliación con Nicolás Cabré, todo fue desmentido por ella oportunamente. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con la versión vinculada a Claudio “Peluca” Brusca. ¿El motivo? Dieron a conocer un video donde los agarraron infraganti.

El material salió a la luz en LAM donde el equipo periodístico reveló que la relación entre la conductora y su compañero de trabajo era un secreto a voces. Solo faltaba una imagen que confirmara que su vínculo va más allá de una amistad.

Después de conseguir el video, la producción de LAM se encargó de conseguir la palabra de Laurita Fernández. Apenas le comentaron que se filtró el video y le preguntaron sobre su relación con Peluca, la conductora evitó tocar el tema. “No tengo nada que decirle a nadie, soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar, estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo buscaba eso”, sostuvo en ese momento.

