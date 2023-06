Desde el entorno de Charly García desmienten que haya empeorado su estado de salud

El periodista de América 24, Esteban Trebucq, hizo correr la versión en su programa "La cruel verdad" que Charly García "No camina ni habla" generando gran preocupación en sus fans.

La noticia se transformó en tendencia en redes sociales: "Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace", dijo Trebucq.

Sin embargo, fuentes cercanas al músico, en diálogo con PERFIL, y que comparten el día a día con él, desmintieron los dichos de Trebucq. "No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada de malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años".

La salud de Charly

En enero de 2020, el artista sufrió un traumatismo en la cadera, de la que ya había sido operado, tras un accidente doméstico que le obligó a suspender su participación en el festival de música Cosquín Rock, en la provincia argentina de Córdoba. En 2017, el fundador de Sui Géneris y Serú Girán publicó Random, su hasta ahora último álbum de estudio como solista.

A principios de 2016 tuvo que ser operado de la cadera, y a finales de ese mismo año pasó varios días ingresado por un cuadro de fiebre alta y deshidratación.

En noviembre de 2013 sufrió un preinfarto antes de ofrecer un concierto en Bogotá y en 2012 se desvaneció durante un recital en la provincia argentina de Córdoba. Asimismo, en 2011 tuvo que suspender una actuación en Bolivia por un cólico provocado por cálculos en la vesícula.

El 22 de febrero de 2022, Charly sufrió una quemadura extensa en el medio inferior izquierdo ocasionada por un accidente doméstico. Requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica y ha presentado complicaciones clínicas propias del caso que superó plenamente.

Uno de sus últimos espectáculos tuvo lugar en agosto de 2019, cuando tras varios años volvió a presentarse en el Luna Park de Buenos Aires, done repaso sus hits inoxidables, tocó temas de su último disco "Random" y lo acompañaron Pedro Aznar y Nito Mestre como invitados.

Su último cumpleaños

El pasado 23 de octubre Charly García cumplió 71 años y los celebró en una fiesta privada en Be Bop con la familia Ortega, Jey Mammón y Lali Espósito, El cantante llegó en silla de ruedas pasadas las 22 con un look total black, de traje, zapatillas, corbata de leopardo y lentes violetas. Estuvo acompañado de su novia, Mecha Iñigo, y de muchos amigos del ambiente artístico.

