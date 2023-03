Gianinna Maradona habló tras los rumores de reconciliación con el Kun Agüero

Este jueves comenzó a circular el rumor de que Gianinna Maradona y el Kun Agüero habrían pasado dos noches juntos en un hotel de Uruguay. Aunque ingresaron por separado, la situación terminó salió a la luz. Molesta con los rumores de reconciliación, la hija del Diez rompió el silencio en las redes sociales y fue contundente.

“Sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo”, escribió en Instagram junto a una foto de su hijo Benjamín, que estaría afectado y desconcertado por los rumores que deslizaron en LAM.

Fue el panelista Pepe Ochoa quien dio detalles del encuentro que habrían tenido en Punta del Este. “A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, expuso. Hasta el momento, el ex Independiente no emitió palabra al respecto.

POR QUÉ SE SEPARARON GIANINNA MARADONA Y EL KUN AGÜERO

La historia de amor entre Gianinna Maradona y el Kun Agüero comenzó en 2008. Se enamoraron tanto que la hija del Diez no dudó en armar sus valijas y mudarse a España, ya que él jugaba en el Atlético de Madrid. Un año después, anunciaron que esperaban su primer hijo, Benjamín.

En 2012 se trasladaron a Inglaterra, país donde el ex Independiente se convirtió en figura del Manchester City. Allí comenzaron los cortocircuitos, y la convivencia se volvió insostenible. En aquel entonces, se rumoreó que la joven se había enojado con él porque apoyaba a Verónica Ojeda, la pareja de Diego Maradona, que había quedado embarazada de Dieguito Fernando. Por su parte, desde el entorno del deportista señalaron que él decidió dejarla porque se iba de fiesta cuando le tocaba jugar de visitante, y dejaba al nene al cuidado de una niñera.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero

