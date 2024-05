Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro y dio detalles de la relación

Griselda Siciliani confirmó el romance con Luciano Castro . Fue después de que se filtraran una serie de fotos en las que se los vio compartiendo una cena.

Al ser consultada abordada por el móvil de A la tarde, la actriz confirmó su affaire con Castro. “Griselda, pulgar arriba o pulgar abajo, ¿con Luciano Castro todo bien? ¿Están saliendo?”, quiso saber el movilero. Mirando a la cámara, muy sonriente, ella no dudó en levantar el dedo.

Minutos después, ante la consulta del cronista, Siciliani se limitó a decir: ”Sí, estamos re bien”.

Cabe destacar que días atrás, Castro y Siliciani habían sido captados infraganti cenando juntos. Esta es la primera relación que se le conoce al actor, que hace seis meses se separó de Flor Vigna, tras tres años de romance.

“LAM. Castro Siciliani cenando”, escribieron en las redes de LAM. “Si hay foto...”, indicaron en la imagen y agregaron varios emoji de corazón color rosa, dejando entrever que también habría un video del encuentro.

QUÉ HABÍA DICHO LUCIANO CASTRO SOBRE SU RELACIÓN CON GRISELDA SICILIANI

Desde hace varias semanas, se instalaron las versiones de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. A comienzos de mayo, el actor dialogó con Socios del espectáculo y negó: “Lo tomo como lo que es, una pavada más”.

En aquella oportunidad, aseguró que no era la primera vez que lo vinculan sentimentalmente a su colega: “Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás romances con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya lo mío con ella data de años”.

“Mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada”, concluyó. Respecto a la relación que mantiene con Griselda, sumó: “Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, de la facilidad con la que se instala algo falso”.

La última relación que se le había conocido a Castro fue con Flor Vigna, de quien se separó a principios de febrero. Ambos aclararon en ese momento que la ruptura se dio en buenos términos, pero la cantante reconoció en entrevistas posteriores que hubo varios factores que perjudicaron su vínculo, como la diferencia de edad o el hecho de que su intimidad haya sido expuesto en más una oportunidad.

Fuente: Todo Noticias.