Los detalles del millonario acuerdo económico entre Cami Homs y Rodrigo De Paul

Luego de la denuncia penal que le hizo Rodrigo De Paul a su expareja Camila Homs y a su padre Horacio por amenazas contra su persona llegaron a un acuerdo económico.

Si bien esto no garantiza que se haya firmado la paz entre ellos, al menos se avanzó en un paso importante para que cada uno siga con su vida, entre Europa, donde está radicado el jugador de fútbol y Argentina, lugar de residencia de Camila y los dos hijos que tiene con De Paul, Francesca y Bautista.

La semana pasada, cuando trascendió que el jugador de la Selección Nacional había denunciado penalmente por amenazas a la modelo y a su padre, se hizo la presentación en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizaban amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del deportista.

En ese contexto, el lunes pasado al aire de Socios del espectáculo (El Trece) se dio a conocer un audio explosivo que Horacio le envió a Rodrigo, con una grave acusación e insultos. “Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, ehabía dicho el empresario furioso.

Y luego había agregado: “De eso voy a hablar yo, sorete mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi. Boludo, ¿no te das cuenta de que sos un logi'?, ¡figureti!, ¡bobo!”. Finalmente, se conoció la amenaza que el papá de Camila le hizo al campeón del mundo: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

Una semana antes, el exsuegro del deportista había hablado del conflicto legal en una entrevista telefónica que hizo desde Uruguay con Nosotros a la mañana (El Trece), conducido por Leo Montero en reemplazo del Pollo Álvarez: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

Por eso, después del escándalo que se desató de un lado y de otro, sorprendió que se conociera el acuerdo millonario al que arribó la pareja. Según contó Ángel De Brito en LAM (América) durante la noche del miércoles, el jugador no aceptó el primer reclamo de la madre de sus hijos. “Inicialmente, Camila había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York”. Enseguida el conductor señaló que a pesar de que este pedido no fue aceptado por De Paul, sin embargo, el arreglo al que llegaron es muy conveniente para su expareja.

De esta manera, Camila obtendrá “el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a 30 mil dólares por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta”, reveló el periodista.

Además, sumó a la información que “cada 45 días Camila, los chicos y un acompañante podrán realizar un viaje a Europa en clase business, en el que además tendrá incluido un hotel cinco estrellas pago y 700 euros en viáticos por día”.

Finalmente, el conductor de LAM reflexionó: “Lo económico no es un problema. El problema es lo otro... es Tini”.

