Se filtró un audio del papá de Cami Homs hacia De Paul: "Pedazo de bobo, vos sos un logi"

La pelea entre Camila Homs y Rodrigo de Paul sigue dando qué hablar. La semana pasada, trascendió que el jugador de la Selección Nacional denunció penalmente por amenazas a la modelo y a su padre, Horacio Homs.

La presentación judicial se hizo en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 donde se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del deportista.

Este lunes, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) dieron a conocer un audio explosivo que Horacio le envió a Rodrigo, con una grave acusación e insultos. “Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, dijo el empresario furioso.

“De eso voy a hablar yo, sorete mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi. Boludo, ¿no te das cuenta de que sos un logi'?, ¡figureti!, ¡bobo!”, asegura Horacio. Por último, agrega: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

La palabra de Horacio Homs tras conocerse la denuncia:

El martes pasado, el exsuegro de Rodrigo De Paul habló del conflicto legal en una entrevista telefónica desde Uruguay con Nosotros a la mañana (El Trece): “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

El periodista Pampa Mónaco afirmó que en la denuncia, el jugador de la Selección Nacional había asegurado que el empresario le había mandado “un mensaje con una colección de insultos y que contaría en los medios que le habría robado dinero”. Además, señaló que se sintió “amedrentado” por Homs, “teniendo en cuenta su pasado judicial”.

Respecto a este tema, Horacio explicó: “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: 'Lo vas a conocer a Homs', pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

Camila Homs en Punta del Este:

Camila Homs fue grabada en Punta del Este mientras arengaba a una multitud de jóvenes en un boliche, que entonaba cánticos en contra de Tini Stoessel, actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul.

En la filmación que se volvió viral en cuestión de minutos, se la puede ver a Homs alentando a sus fans que coraban a viva voz: "Ole le, oh la lá, Tini se la come, Cami se la da". Desde el VIP de la discoteca de mar se pudo observar a la ex de De Paul muy entretenida con lo que estaba pasando. Incluso, atinó a grabar el momento, como para tener registro de lo que estaba sucediendo.