Lucas Benvenuto rompió el silencio sobre el audio que le envió a Jey Mammón: No tengo nada que aclarar

En las últimas horas se filtraron los chats que Lucas Benvenuto y Jey Mammón mantuvieron entre 2016 y 2018. Tras la viralización, el patinador artístico realizó un vivo de Instagram para responder todos los cuestionamientos que recibió. El detalle que llamó la atención de muchas personas es que en las conversaciones Lucas comentaba que se habían conocido a sus 16 años.

“Lo de los audios ya se sabía, pero les quiero contar la historia”, dijo el joven para comenzar su descargo en un vivo de Instagram. Antes de recordar su historia, aseguró: “Yo no tengo que aclarar nada, ni sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así. Y son así. Se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe por desbaratar bandas de pedofilia, pero yo no me siento así”.

“Cuando yo me desperté desnudo al día siguiente y me di cuenta de lo que me habían hecho era chico, mi cabeza a los 14 años era un lío, venía golpeado de todos los otros abusos. No quería que se enoje, por eso no le pregunté nada. Prefería ser sumiso. Siempre me culpé, pero ya no más, porque el peso de esta cruz no me corresponde a mí, es de otras personas”, recordó.

Sobre la edad que dice tener en el audio y los chats que salieron a la luz, el joven fue contundente: “A los 16 empezaron las propuestas de amor, las canciones, me empezó a mostrar con sus amigos. Yo ahí pensé que él me había aceptado. Por eso hablo de los 16, porque si me iba para atrás lo mandaba a la...”. “Esa noche les escribí a todos mis abusadores, y él no quedaba exento de eso”, agregó.

Después de revelar que el día que le escribió a todos sus abusadores estaba muy enojado, explicó los motivos que lo llevaron a contactarse. “Necesitaba que me pidieran perdón. Un sola disculpa hubiera bastado para que yo no los denunciara. Me conformaba con que le pidieran perdón a ese nene y a este adulto al que destruyeron”, dijo.

“Todas las notas de audio que mandé tenían el mismo contenido emocional. Si bien yo ya sabía de estos audios, volver a escucharme roto fue terrible. Hay más mensajes, estaría bueno que mostraran todos los que envié”, detalló. Además, comentó que esta situación lo hizo darse cuenta de que no estaba bien: “Yo necesito más ayuda psicológica. Pensé que lo iba a solucionar con años de terapia, pero no. Hoy me doy cuenta de que todavía me siento culpable por lo que me pasó”.

Qué decía el último audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammón

Jey Mammón sostuvo en sus últimas entrevistas que tenía en su poder el último mensaje que le mandó Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual. A pesar de que el humorista dijo que no tenía intenciones de que ese audio saliera a la luz, ayer a la noche finalmente fue puesto al aire en Basta Baby (A24).

“Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

“Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: 'Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años'. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso”.

“Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote”.

Fuente: TN