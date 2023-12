Luciana Salazar explicó por qué su hija de casi 6 años no egresó todavía de preescolar

Luciana Salazar se siente una madraza con Matilda , a quien consiente mucho pero también le pone límites. En vísperas del sexto cumpleaños de la nena, le dio una entrevista a Gente, donde hizo declaraciones fuertes sobre el conflicto que todavía mantiene con Martín Redrado por la cuota alimentaria. Además, explicó por qué su hija no pudo terminar el preescolar, como correspondería acorde a su edad .

“No egresó porque, como va a un colegio americano egresa recién en junio del 2024: tiene un calendario escolar diferente. Ahora, para las Fiestas, tiene un receso, pero sus vacaciones largas son de junio a agosto. La verdad es que estoy súper conforme con el lugar, es excelente. Algo que muchas personas no saben es que lo elegimos con Martín antes de que ella nazca”, comentó.

Acto seguido, la modelo y actriz confirmó que Matilda tendrá un imponente festejo de cumpleaños el 16 de diciembre: “¡Estamos a full! Ya eligió la temática: este año es La Sirenita porque es súper fan de la película. Matu tiene una planner -Tamara Pont- que se ocupa de todos sus cumples y ya está trabajando en la organización de la fiesta”.

Por último, se refirió a su situación judicial con el economista, a quien no quiere ver ni en figuritas. “Él vino a visitar a la nena hasta que ella cumplió 3 años y nunca más. Nosotros hacíamos colecho con Matilda cuando era bebé, pero creo que, para él los niños son descartables. Martín la manipuló sentimentalmente y ahora vulnera sus derechos. Él sumió compromisos y los firmó: no es que prometió pasarle una cuota de alimentos en una charla informal que tuvo conmigo una noche, mientras cenábamos”, concluyó.

MATILDA SALAZAR QUIERE UN HERMANO: LA REACCIÓN DE SU MAMÁ LUCIANA

La modelo reconoció que su hija le vive pidiendo un hermanito, pero volver a ser madre no es algo que esté en sus planes. “Me resulta muy difícil criar a una hija sola...”, se justificó.

Por ahora, Salazar quiere seguir ciento por ciento pendiente de Matilda, a quien tuvo a través de un vientre subrogado. “¡Pensar en dos es una locura! Yo tengo muchísima ayuda de mi familia -de hecho, no puedo imaginar cómo hubiera sido nuestra vida sin su apoyo incondicional-, pero no es lo mismo tener un hijo en pareja. De a dos todo es más simple, Por otra parte, ella es supercelosa, así que ella habla de un hermanito pero, cuando me ve a mí con otro chico, enloquece”, lanzó.

Fuente: Todo Noticias.