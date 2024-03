Mirtha Legrand defendió al INCAA y criticó el "plan motosierra" de Milei

Mirtha Legrand cuestionó con dureza al Gobierno por el intento de cierre del INCAA y el cine Gaumonty rechazó la posibilidad de que ambos espacios dejen de funcionar. Al mismo tiempo, apuntó contra el presidente Javier Milei por la política económica de precios y el aumento del costo de vida desde que asumió.

En la mesaza de este sábado por la noche, "La Chiqui" no puso reparos en las críticas al Gobierno por su "plan motosierra" y habló del momento que atraviesa el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que está en la mira de Milei como próximo en la lista de cierre de organismos del Estado.

Si bien algunos invitados destacaron la necesidad de un control más riguroso sobre los recursos, coincidieron en que el cierre no es la solución adecuada.

Mirtha Legrand contra el Gobierno: defendió al INCAA y el cine Gaumont

La discusión en el programa giró en torno a las medidas de ajuste en el INCAA y las críticas al Gobierno de Javier Milei por su presunto desinterés en la industria cinematográfica nacional.

Durante su programa televisivo "La noche de Mirtha", Legrand exteriorizó su preocupación por el futuro del cine, instando a la comunidad artística a unirse para evitar su clausura.

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", remarcó la conductora.

En su comentario, la Chiqui destacó la importancia de preservar este patrimonio cultural y elogió las condiciones actuales del cine Gaumont, calificándolo como "espléndido" y "en muy buenas condiciones".

"¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible", sostuvo la actriz y conductora, que el mes pasado cumplió 97 años.

"Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito", justificó la conductora.

Mirtha Legrand criticó la política de ajuste de Javier Milei

La diva también se refirió a la visión que considera que tiene el Gobierno de Javier Milei sobre el arte en general y el cine de manera particular. “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, expresó.

"Ha quedado mucha gente sin trabajo. La vida no se puede vivir ya por el precio de los alimentos", agregó Legrand, en relación a la situación económica.

La actriz Catherine Fulop y el actor Gabriel "Puma" Goity respaldaron la postura de Legrand, con este último calificando cualquier intento de cierre como "una salvajada y una barbaridad".

Sin embargo, el periodista Ceferino Reato planteó un análisis más amplio, señalando tensiones históricas entre el Gobierno y el sector artístico, mientras abogaba por un enfoque más moderado en las políticas culturales.

Fuente: Ámbito