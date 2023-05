Morena Rial recibió otra denuncia en medio del delicado estado de salud de su papá

Morena Rial continúa sumando denuncias por estafa . Esta vez, fue otra marca de ropa de Córdoba la que la escrachó en las redes sociales por haber incumplido un acuerdo. Aseguraron que se llevó el vestido más caro de la tienda a cambio de publicar unas historias luciéndolo, pero no ocurrió. Esta nueva queja llega en medio del delicado estado de salud de Jorge Rial, que días atrás sufrió un infarto en Colombia.

“More nos escribe en Instagram y nos dice que era su cumpleaños, que estaba en Córdoba y lo iba a festejar acá, y que quería pasarse por el local para buscar un outfit para ese día. Nosotras le propusimos hacer un canje, donde ella elegía un vestido y después, subía una historia etiquetándonos y nosotros se lo regalábamos. Ella tenía un millón de seguidores y nos pareció una buena idea. Fue su cumple y no subió ninguna foto, así que le escribimos y no tuvimos respuesta”, señalaron desde Why Not.

El escándalo fue en aumento cuando después de tanta insistencia fue Alejandro Cipolla, el abogado de la mediática, el que supuestamente contestó con una insólita justificación: “Tuvimos un problema y se colapsó”. Acto seguido, la joven publicó una imagen de muy mala calidad con la prenda en cuestión, lo que generó más indignación. “Estaba borrosa, se notaba que la subió de mala gana. Fue una experiencia nefasta”, cerró Guadalupe, la dueña del local, en el descargo que hizo en las redes sociales.

Luego de haber sido imputada por robar en un negocio de celulares, perteneciente a la familia de su ex, un local de indumentaria la escrachó en las redes sociales por mechera. También la acusaron de comprar algunas prendas y devolverlas rotas y sucias.

“La verdad que jamás pensé o imaginé llegar a este punto, ya que le di millones de oportunidades para que me devuelva la ropa o me pague la cantidad que se robó de mi local. Me contacté con vos más de cuatro veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos. Y así como les echaste la culpa a ellas, deberías ver con quiénes andas para cuidar tu imagen”, escribieron desde el perfil de Instagram de “Myangel.ind”, de la provincia de Córdoba.

Luego, agregaron: “Tengo los mensajes, tengo las pruebas, tengo las cámaras. Hoy veo que subís una foto con el top fucsia que noté que faltaba. Espero te de la cara para pedir disculpas. Éxitos, y que lo mejor venga para gente buena, no para vos y aquellos con los que te relacionás”. Horas después, optaron por eliminar el posteo de la cuenta, y explicaron que les daba vergüenza ajena hacer público o arruinar la página con algo tan desagradable.

Fuente: Todo Noticias