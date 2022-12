Moria Casán reveló una confesión que Tini Stoessel le hizo sobre Rodrigo De Paul

Moria Casán fue a un salón de belleza para realizarse la manicura y se encontró de casualidad con Tini Stoessel. La conductora y la cantante se saludaron de manera afectuosa y aprovecharon para charlar de diversos temas en la peluquería. Incluso se sacaron una foto juntas que publicaron en sus respectivas redes sociales.

“Haciéndonos nailsart”, dijo la diva en una historia que posteó en su cuenta oficial de Instagram. “No acredito lo que me cuenta Tini... de lo que van a ser sus shows”, agregó respecto a los recitales que realizará la artista en el Campo Argentino de Polo el jueves 22 y viernes 23 de diciembre para cerrar el año.

Casán también expresó su sorpresa por una declaración romántica que Rodrigo De Paul le confesó a Stoessel. “Le dijo que es el amor de su vida”, afirmó la diva. Luego, agregó: “Lo tenés muerto, Tini, Tini, Tini”. Más tarde, la cantante reposteó esta historia en su cuenta oficial de Instagram.

Recientemente, Stoessel y De Paul fueron noticia por el reencuentro que tuvieron tras finalizar el Mundial de Qatar 2022. Durante la tarde del martes, Rodrigo terminó la Caravana con la Selección Nacional por la Ciudad de Buenos Aires y fue a visitar a su novia que estaba ensayando en el Campo de Polo. Apenas se vieron se dieron un apasionado beso y no pudieron dejar de abrazarse.

Historias de Moria Casán

Luego de terminar el ensayo, Tini le dedicó un mensaje lleno de amor al campeón del mundo. En su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto de ambos en la que se miraban a los ojos, frente a frente, mientras él la sujetaba con los dos brazos. En el posteo, ella le agregó un apasionado corazón rojo al lado.

Este reencuentro no le habría caído nada bien a Camila Homs, quien publicó un video y una selfie que sorprendió a sus seguidores de Instagram. La modelo compartió una imagen con cara de enojo y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Luego, posteó un video en el que tiró un beso a la cámara y realizó un gesto de fuck you.

Aunque la influencer no le dedicó esta publicación a nadie, se especula que podría ser un mensaje encubierto para el futbolista por no haber ido a visitar a sus hijos. Tras su separación, ellos tuvieron algunas peleas por la cuota alimentaria. Más tarde lograron un acuerdo económico. Sin embargo, ella prefirió no llevar a sus hijos a Qatar.

El domingo, cuando la Argentina se consagró campeona en el estadio Lusail, Francisco Stoessel mantuvo una comunicación en vivo con su hermana Tini, quien no pudo contener su llanto por la felicidad. Ella no pudo presenciar este momento por sus compromisos laborales, pero unos días antes estuvo en Qatar para brindarle su apoyo durante el mundial.

“Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa”, escribió la cantante hace unos días en una historia de Instagram, donde volvió a postear la publicación que había subido el futbolista. Además, le agradeció por sus palabras y por el cariño que le da. “Rodrigo, ya sabés todo”, manifestó Tini en su cuenta oficial de la mencionada red social, donde acumula casi veinte millones de seguidores. “Para mí fue un honor haberte podido acompañar, en las buenas, pero más en las malas”, señaló la influencer.

Fuente: Infobae.