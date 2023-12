Nicolas Cage quiere dejar la actuación: a qué se dedicará

Aunque aclaró que no tiene intención de renunciar por completo a la actuación, Nicolas Cage consideró que no le quedan más de tres o cuatro películas .

Dice que le gustaría incursionar en el streaming y la televisión para no quedarse estancado. Lo que parece haber actuado como un factor desencadenante de esa decisión de decirle adios al cine es su renovada condición de padre.

Aunque el protagonista de Adios a Las Vegas tenía dos hijos de 31 y 16 años, en septiembre del año pasado fue nuevamente padre .

Rinko Shibata, su pareja de 27 años , dio a luz a una niña a la que llamaron August Francesca Coppola Cage.

Las declaraciones de Nicolas Cage llegan tras un año muy activo en el que protagonizó cinco estrenos en 2023. El más reciente es Dream Scenario, del cineasta noruego Kristoffer Borgli.

Ahora tiene 59 años y reveló en la entrevista que quiere dedicar más tiempo a su familia, tras haberse convertido en padre por tercera ocasión en 2022.

"Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia", confesó.

Lo cierto es que llamó la atención su temprano retiro.

"Puede que me queden tres o cuatro películas más", señaló en una entrevista concedida a Vanity Fair, en la que explicó que se siente satisfecho por su trayectoria cinematográfica.

Cage, sobrino de Francis Ford Coppola ha hecho genialidades y películas bizarras y le gusta especialmente cultivar fama de raro. Una de sus ex parejas dijo que estaba tan loco que bebía sangre.

Adiós a Las Vegas le valió el Oscar y el Globo de Oro a mejor actor en 1996 . Protagonizó también La ley de la calle); Adiós a la inocencia, de Richard Benjamin; Contracara y El vengador fantasma.