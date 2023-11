Qué dijo Marina Calabró cuando le ofrecieron ser la vocera de Javier Milei

Marina Calabró habría sido uno de los nombres que resonó en el equipo de Javier Milei para tomar el lugar de vocera presidencial del mandatario electo este domingo. Ese dato trascendió en las últimas horas luego de que Eduardo Feinmann comentara que Karina Milei se puso en contacto con la periodista para comunicarle la propuesta.

Sin embargo, la panelista habría rechazado la oferta. A través de la cuenta de Twitter de LAM (América), Ángel de Brito reveló: “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”.

Según Feinmann, Marina habría pedido tiempo para pensar la propuesta y hasta habría llamado a algunos cercanos para que le den su opinión. “Recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana”, detalló el conductor de LN+.

“Ella dijo: 'Dejame pensarlo'. Estaría pensándolo. Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle '¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei”, agregó el periodista.

Fuente: TN