Tini Stoessel llegó a Qatar para alentar a de Paul en el partido de Argentina contra México

Tini Stoessel llegó a Qatar para alentar a su novio, Rodrigo De Paul, y al equipo cuando faltan horas para que la Selección argentina se enfrente a México por la segunda fecha de su grupo en el Mundial.

La estrella argentina aterrizó en un vuelo hace un par de horas a Doha, donde se hospedará con el objetivo de darle apoyo a su pareja y a los jugadores comandados por Lionel Scaloni.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Mendez, quien compartió la primera foto de la artista junto a dos fanáticos en el aeropuerto del destino.

En el momento del arribo de la cantante al país anfitrión del Mundial, la panelista de LAM Yanina Latorre tambiéncompartió la novedad a modo de anticipo en sus redes. “Tini está en Qatar. Llegó hace 15 minutos”, tuiteó.

Tras la derrota de la Selección argentina contra Arabia Saudita por 2 a 1, Tini recibió críticas por el mal desempeño de su novio Rodrigo De Paul en el partido.

Camila Homs bancó a de Paul y a Tini tras la derrota del primer partido

Desde Argentina, Camila Homs alentó a la Selección y reaccionó contundente cuando le preguntaron por los memes direccionados a Rodrigo de Paul y a su novia, Tini Stoessel, tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

"No miré mucho las redes,¡pero qué malos!", dijo la modelo, sin dudar, cuando Santiago Riva Roy, el notero de Socios del Espectáculo, le comentó uno de los picantes chistes que circuló en las redes sociales sobre De Paul, quien no jugó su mejor partido en el arranque de la Copa del Mundo.

Notero: -¿Cómo viste el debut de la Selección?

Camila Homs: -El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates. Lo vi muy tranquila, pero fue una lástima (la derrota).

Notero: -¿Qué sentiste con los posteos de la gente, con las críticas a Rodrigo y a Tini por la derrota? Lo de la Triple T de los botines... Le decían "te hubieras anotado derecha, izquierda, en vez de TTT".

Camila: -No miré mucho redes. ¡Qué malos! La gente es mala. Pobre chica.

Notero: -¿Hay lugar para la sororidad con Tini?

Camila: -No voy a hablar de eso. Está todo bien. Me parece que no tiene nada que ver. Es algo del partido, y puede ir bien o puede ir mal.

